Prefettura di Vicenza: concluse con successo le operazioni di bonifica dell’ordigno residuato bellico

Si sono svolte con successo nella giornata odierna le delicate operazioni di despolettamento, svuotamento e brillamento dell’organo attivo della granata d’artiglieria di produzione italiana, ribattezzata “Stella Cometa”, residuato bellico della prima guerra mondiale del peso complessivo di circa 328 Kg, rinvenuta in Comune di Valbrenta, Località Cismon del Grappa – Via Roma n. 21, nel corso dei lavori di scavo per il rifacimento della rete idrica posti in essere dalla società Etra SpA. – Prefettura di Vicenza

Coordinate dalla Prefettura di Vicenza,

le operazioni sono state eseguite dagli artificieri dell’8° Reggimento Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago (VR), con la collaborazione di oltre 30 enti tra forze dell’ordine, amministrazioni pubbliche e società erogatrici di servizi essenziali.

A tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, nei luoghi individuati per le attività connesse al disinnesco sono state attuate le attività di evacuazione dei cittadini residenti all’interno dell’area di sgombero e l’interdizione degli accessi in un’area del raggio di 226 metri dall’ordigno, la sospensione della circolazione nella Strada Statale 47 “Valsugana” e la sospensione del traffico ferroviario sulla linea Bassano del Grappa-Trento.

Lo sgombero è iniziato alle ore 7:00 e si è concluso alle ore 8:30 circa nel rispetto delle modalità previste dalla Direttiva Operativa del Prefetto, oltre che dai conseguenti atti ordinativi adottati dal Sindaco del Comune di Valbrenta (VI) e dal Questore.

La Direzione Aeroportuale Nord-Est di Venezia e l’Enav Acc di Padova hanno emesso il divieto di sorvolo nello spazio aereo sovrastante le aree delle operazioni.

Conclusa l’attività di evacuazione e verificata in sede di centro coordinamento soccorsi l’effettiva realizzazione di tutti gli adempimenti monitorati dalla sala operativa, alle ore 8:50 è stato dato avvio alle delicate operazioni di despolettamento dell’ordigno, le quali si sono concluse con esito positivo alle ore 14:00 circa.

A seguire, verificate le condizioni favorevoli

presentate dal materiale esplosivo contenuto nell’ordigno, il personale militare ha provveduto allo svuotamento dello stesso presso il sito di rinvenimento. Tale attività è terminata alle ore 14:30 e ha reso non necessario il trasporto del manufatto per il successivo brillamento presso la cava denominata “Ex Egaf” di Rossano Veneto.

L’operazione di brillamento della spoletta ha avuto inizio alle ore 15:00 in un luogo sicuro, adiacente all’area di ritrovamento.

L’attività è giunta a completa conclusione, con esito positivo, alle ore 15:30.

A tutte le operazioni si è dato corso

attraverso il centro coordinamento soccorsi costituito dal Prefetto di Vicenza, Salvatore Caccamo, presso i locali della ex sede municipale di Valstagna e che ha visto la partecipazione dei seguenti organi:

Sindaco del Comune di Valbrenta

Sindaco del Comune di Rossano Veneto

Questore

Comandante provinciale Carabinieri

Comandante provinciale Guardia di Finanza

Comandante provinciale Vigili del Fuoco

Comandante 8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore”

Consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile

Responsabile Sala Operativa Protezione Civile Regione Veneto

Dirigente Sezione Polizia Stradale

Capo Compartimento Polfer Veneto di Venezia

Dirigente Polfer Sezione di Castelfranco Veneto

Direttore Generale ULSS n.7 “Pedemontana” di Bassano del Grappa

Direttore Centrale Operativa provinciale SUEM 118

Responsabile CRI – Corpo militare V Centro – Mobile di Padova

Referente del Comitato di Bassano del Grappa della C.R.I.

Direttore Circoscrizione Aeroportuale Nord-Est ENAC di Venezia

Responsabile ENAV-ACC

Responsabile ANAS SpA

Responsabile SPV SpA

Responsabile E-distribuzione SpA

Responsabile Terna Veneto SpA

Responsabile Italgas Reti SpA

Responsabile Etra SpA

Responsabile Tim SpA

Responsabile RFI Direzione Protezione Aziendale Venezia

Responsabile Trenitalia SpA

Coordinatore Associazioni di Volontariato di Protezione Civile ATO 1

Coordinatore Provinciale ARI.

Prefettura di Vicenza – Per lo svolgimento delle operazioni

sono state impiegate le seguenti risorse del sistema provinciale di protezione civile:

unità

PREFETTURA 5

FORZE DI POLIZIA 81

VIGILI DEL FUOCO 8

POLIZIA LOCALE 40

ESERCITO 30

SUEM 3

CORPO CRI MILITARE 4

VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 121

L’intesa operazione, classificata “complessa”, ha ricevuto il plauso del Prefetto, il quale ha espresso viva soddisfazione per le attività portate a compimento in una cornice di massima sicurezza per tutti gli operatori coinvolti, evidenziando l’alta professionalità di tutte le forze messe in campo.

Non è mancato infine il compiacimento nei riguardi delle Amministrazioni comunali interessate e, in particolare, dei cittadini evacuati, i quali hanno confermato in questa circostanza il proprio ruolo proattivo quale componente essenziale del sistema di Protezione Civile.

Vicenza, 27 aprile 2023

IL CAPO DI GABINETTO f.f.

Cassaro