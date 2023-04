Monte Grappa. il merlo dal collare

Il merlo dal collare e una presenza sempre più localizzata e fissa del Monte Grappa ed inizia ad occupare il territorio alpino appena sono presenti spazi senza neve, tra le meravigliose fioriture dei grochi i fiori che annunciano la primavera.

Con un po’ di fortuna e attenzione può capitare di osservarlo, ma attenzione, perché la particolarità è il suo largo collare bianco, segno distintivo che lo rende inconfondibile con le sue penne orlate di chiaro che gli conferiscono un aspetto squamato.

Si tratta di un osservazione davvero importante.

In Italia è migratore regolare, svernante e nidificante, frequenta le zone alpine rocciose tra i 1400 MT e i 2100 MT S.L.M. ai limiti superiori della vegetazione arborea ai margini dei boschi.

Predilige foreste di conifere,lariceti e pino mugo e nidifica in boscaglie di ginepro o in canaloni rocciosi.

Durante il periodo riproduttivo ama l ambiente con spazi aperti e praterie dove non e raro osservarlo mentre intona il suo canto. Questo uccello che ha un areale assai frammentato ha scelto il nostro Massiccio del Grappa per arricchire l importante patrimonio di biodiversità tra fauna selvatica e flora.

Possiede un volo leggero, rapido e diretto. Sul territorio si muove agilmente camminando e saltellando con le ali leggermente abbassate e la coda un po’ eretta.

Quando viene disturbato lancia il suo allarme molto secco e concitato prima di allontanarsi in volo alla ricerca di un posatoio molto distante.

Fonte: Pianezzola Dino

(Turdus torquatus Linnaeus, 1758) è un uccello della famiglia dei Turdidi[2].

Le tre sottospecie del merlo dal collare sono distribuite dall’Europa nord-occidentale al Turkmenistan. Il maschio adulto, nerastro o marrone-nerastro, si riconosce per la caratteristica banda pettorale bianca, che manca nella femmina. Uccello territoriale, vivace, nel periodo riproduttivo ha abitudini solitarie, per poi divenire gregario nel resto dell’anno.

Come per la maggior parte dei Turdidi, la sua dieta dipende dalle disponibilità offerte dall’ambiente e varia a seconda della stagione: insettivoro durante la stagione riproduttiva e frugivoro in autunno-inverno. La stagione riproduttiva, compresa tra aprile e luglio, varia con la latitudine. I pulcini, accuditi da entrambi i genitori, abbandonano il nido a due settimane di età, ma rimangono nelle vicinanze fino al raggiungimento della completa capacità di volo.

Specie migratrice e localmente sedentaria, in Nord Europa inizia i movimenti autunnali a fine agosto. I maschi tendono ad anticipare la migrazione rispetto alle femmine, per occupare le migliori aree di nidificazione. I primi ritorni nei territori di nidificazione si registrano a partire da marzo.

Durante il periodo riproduttivo occupa le alte e medie latitudini, dove frequenta gli altopiani settentrionali a clima oceanico e i rilievi meridionali. Sverna soprattutto attorno al bacino del Mediterraneo.

Si stima che l’Europa rappresenti circa il 95% della popolazione riproduttiva complessiva. In Italia è svernante occasionale tra ottobre e novembre e nidificante tra aprile e maggio, sulle Alpi e in alcune aree dell’Appennino settentrionale e centrale.

La specie è compresa nella categoria rischio minimo della Lista Rossa dell’IUCN delle specie minacciate.

