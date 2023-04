Marostica: firmata la convenzione per cessione terreno per la nuova palestra

Il Comune di Marostica ha sottoscritto una convenzione urbanistica per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione relative al piano di lottizzazione “Quartiere Libertà” tra via Libertà e via Martiri delle Foibe.

I privati che realizzeranno le future unità abitative si sono impegnati a cedere al Comune dei terreni che sono necessari per la costruzione della nuova “Palestra Granda”.

Si tratta di due mappali, adiacenti al campo sportivo in erba sintetica, di superficie totale pari a 761 metri quadri (628+133), che serviranno alla realizzazione della nuova struttura sportiva.

Per questo nuovo impianto,

che si affianca quelli già esistenti (pista di atletica, piscina, campo da calcio e bocciodromo), il Comune sta lavorando per attingere ai fondi del Pnrr per circa 4 milioni di euro, essendo entrato in graduatoria, in convenzione con i Comuni di Pianezze e Colceresa, per uno dei bandi dedicati alla rigenerazione urbana. Il finanziamento complessivo richiesto è di 5 milioni.

«Abbiamo potuto partecipare a questo bando – spiega il sindaco di Marostica – proprio grazie all’accordo coi privati sulla cessione del terreno.

Li ringrazio per essersi seduti al tavolo con spirito costruttivo, dopo 15 anni di blocco amministrativo sulla tematica.

Da parte loro c’è stata particolare attenzione nei confronti del bene collettivo.

Trovare una soluzione è sempre possibile, basta la buona volontà e l’onestà tra le parti. L’iter è andato avanti per circa tre anni e conclude una vicenda ancora più lunga, che ora finalmente si completa a beneficio della comunità e delle generazioni più giovani».

Marostica – La “Palestra Granda”

sorgerà tra il campo sintetico e lo spazio antistante il bocciodromo comunale, e sarà collegata con il polo scolastico, con la stazione degli autobus appena realizzata e con la rete dei sentieri del Longhella.

La struttura, autonoma dal punto di vista energetico, avrà destinazione polifunzionale, sia per le parti interne, sia per quelle esterne, dove è prevista un’area detta “agorà dello sport”, capace di ospitare eventi e manifestazioni.

Lo studio di fattibilità è stato firmato da Ivan Moresco, Giorgio Parise, Stefano Fornasieri e Marco Zattarin.

In linea generale è prevista la costruzione di una palestra,, con strutture per il pubblico e spogliatoi; un campo da gioco adatto a gran parte delle discipline al coperto; spazi a palestra attrezzata; spazi esterni per la collettività con edifici a supporto della stessa; campi da gioco esterni; parcheggi e collegamenti pedonali e ciclabili alla città.

Fonte Ufficio Comunicazione Comune di Marostica