Martedì 2 maggio, ore 21:00 – Teatro Olimpico di Vicenza per Incontro sulla tastiera Loredana Piluso presenta “Il Mio Piazzolla”

Un progetto innovativo nato nel 2019 con il CD “PIAZZOLLA – SOLO PIANO”, per l’etichetta discografica Velut Luna, recensito con 5 stelle sulla rivista MUSICA nel marzo 2020. Al concerto parteciperà anche il bandoneista e fisarmonicista Davide Vendramin



Giunto agli ultimi due appuntamenti in cartellone, Incontro sulla Tastiera torna come da tradizione al Teatro Olimpico di Vicenza per la chiusura della Stagione concertistica.

Il concerto di martedì 2 maggio,

che va sotto il patrocinio del Comune di Vicenza, vede esibirsi la pianista Loredana Piluso, in un progetto di grande interesse: un progetto unico ed originale dedicato interamente ad Astor Piazzolla, che la Piluso ha coltivato negli ultimi anni, dedicando molte delle sue energie ad approfondire il repertorio di genere.

È tra l’altro dello scorso aprile il suo 2° posto al Premio “Astor Piazzolla” di Monte Albano (UD): un traguardo che viene a coronamento di un grande impegno lavorativo, per una pianista di spessore, specializzatasi con Boris Petrushanskij, Francesco Nicolosi e Christa Butzberger

“Il mio Piazzolla” nasce nel 2019.

Quando la Piluso pubblica, per l’etichetta discografica Velut Luna, il CD “PIAZZOLLA – SOLO PIANO”, interamente dedicato alle musiche del grande compositore argentino, registrando sul “GRAND PRIX 333”, attualmente il più lungo pianoforte al mondo, interamente realizzato a mano dal maestro Luigi Borgato.

Lo stesso pianoforte su cui la Piluso si esibirà all’Olimpico il 2 maggio prossimo.

Il disco è stato recensito con 5 stelle sulla rivista MUSICA del marzo 2020, dove si legge: “In questa pianista, ciò che potrebbe essere scontato – la commistione fra erotismo e malinconia – si rimescola fino a portare il tango in un’immaginaria stanza dei giocattoli. […]

Un disco che dà un ulteriore significato al verbo «interpretare», grazie ad un’artista di insolita sensibilità, e che ridona alla musica di Piazzolla quella valenza culturale degna delle migliori stagioni classiche”.

Astor Piazzolla è universalmente conosciuto

come il compositore che ha rivoluzionato il tango, il creatore del Tango Nuevo. La sua musica affascina ancora oggi milioni di persone e tra i suoi desideri c’era quello di elevarla al livello della classica, sperando che potesse essere ascoltata per decine e decine di anni ancora

C’è tutto nelle sue composizioni… la tradizione della sua terra, con il tango di De Caro, Canaro e Gardel; gli influssi della musica di Bach, suonata da un pianista ungherese, vicino di casa, che incantava un Astor ancora bambino, al punto da indurlo a trasferirne le melodie sul bandoneón; gli insegnamenti di Nadia Boulanger a Parigi; la musica classica contemporanea; il Jazz che ascoltava furtivamente, da ragazzino, dietro le porte del Cotton Club e poi quello più maturo, di Gerry Mulligan…

Le sue melodie sono struggenti, gli accordi dissonanti, il ritmo irruente.

E da vicentini non possiamo dimenticare che Piazzolla, poco prima della sua scomparsa, tenne nel 1990 un concerto proprio nella nostra città, con l’Orchestra Pedrollo.

Per il concerto all’Olimpico la Piluso sarà coadiuvata dal conosciuto fisarmonicista e bandoneista vicentino, Davide Vendramin, che si esibirà in alcuni camei proprio al bandoneon, nella più classica dele tradizioni argentine.

Loredana Piluso – Il concerto è realizzato grazie al prezioso sostegno di Convett, che lo dedica alla compianta imprenditrice Margherita Carta Veller.

