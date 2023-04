La sostenibilità d’impresa s’impara a scuola con un business game

Oltre 30 studenti si sono sfidati simulando la gestione di un’impresa secondo i principi della sostenibilità e inclusione sociale. L’iniziativa è stata organizzata dalla Camera di Commercio di Vicenza in collaborazione con il Centro Api Servizi, che ha messo a disposizione la piattaforma del business game

Ha vinto la squadra “SIA1” dell’istituto Ceccato di Montecchio-Maggiore. Insieme si sono dimostrati i più abili a gestire un’azienda bilanciando gli obiettivi di profitto con l’impegno per la sostenibilità ambientale e sociale, sfidando i coetanei nello speciale Business Game organizzato dalla Camera di Commercio di Vicenza in collaborazione con il Centro Api Servizi Società Benefit, l’Ente formativo di Apindustria Confimi Vicenza, che ha sviluppato e messo a disposizione la piattaforma utilizzata.

Complessivamente alla sfida hanno partecipato 7 squadre (4 per l’IIS Silvio Ceccato e 3 per l’IIS Canova), per un totale di oltre 30 studenti coinvolti.

Nelle circa 2 ore di gioco,

i partecipanti hanno avuto la possibilità di sperimentare in prima persona il tipo di decisioni e situazioni con cui deve confrontarsi chi è chiamato a dirigere un’azienda, provando allo stesso tempo ad applicare i principi cardine della sostenibilità d’impresa e scoprendo così come questi oggi possano essere un concreto fattore di competitività nel medio e lungo termine.

Concetti che la squadra vincitrice approfondirà ulteriormente tramite una visita aziendale in Zordan S.r.l. SB (Società Benefit).

I partecipanti al business game

sono stati scelti tra quanti avevano partecipato almeno ad uno dei quattro webinar sui temi della trasformazione del lavoro rivolti agli studenti e studentesse delle scuole secondarie di II grado della Provincia di Vicenza. Organizzati dalla Camera di Commercio di Vicenza in collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale e con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova. Intitolati “Job Days: I lavori di domani”. Gli incontri online hanno visto la partecipazione complessiva di oltre 700 studenti appartenenti a 6 istituti scolastici (oltre al Ceccato e al Canova anche IPS Garbin, IIS Rosselli-Sartori, ITE Piovene e Istituto Farina).

Attraverso questi eventi online,

che si sono svolti tra il 27 febbraio e il 13 marzo 2023 gli studenti hanno avuto l’opportunità di approcciare i temi dell’Industria 4.0 e dell’economia circolare; l’impresa sociale e le nuove soluzioni per l’assistenza alle persone; l’agroalimentare tra innovazione e valorizzazione delle tradizioni e produzioni locali; i diversi canali commerciali in un’ottica di customer experience.

Va ricordato che il business game utilizzato nella competizione tra gli studenti è un progetto gestito dal Centro Api Servizi SB ed è frutto di un investimento di circa 30 mila euro, cofinanziato per il 40% dalla Camera di Commercio di Vicenza e per il rimanente dal Centro Api Servizi SB e da un gruppo di imprese del sistema Apindustria Confimi particolarmente sensibili al tema: Anthea, Automatismi Benincà, Euro Informatica, Focus Lab SB, Leodari Pubblicità, Mixa, Zordan SB. La piattaforma è a disposizione gratuita di imprenditori, lavoratori, docenti e formatori, con l’obiettivo di promuovere la cultura della sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa.

Il “gioco”,

accessibile all’indirizzo https://developmentgoals.thebusinessgame.it, è estremamente fedele alla realtà sia nel simulare le conseguenze delle scelte compiute dai giocatori, sia nel modello d’impresa considerato: i giocatori sono infatti chiamati a dirigere una media impresa metalmeccanica che lavora come terzista, dunque un profilo di azienda estremamente diffuso nel Vicentino e nel Nord Est in generale.

Il gioco offre ai giocatori la possibilità di compiere una serie di decisioni strategiche in tutte le principali aree aziendali. Dlla produzione agli acquisti, dal marketing alla gestione del personale. Ogni turno di gioco dura pochi minuti, ma il sistema è in grado di rappresentare ai giocatori le conseguenze a 6 mesi di ogni decisione. Così da offrire una visione nel medio e lungo termine dell’evoluzione della “propria azienda”. Proprio come nella realtà, ogni decisione presa influenzerà gli scenari futuri e di conseguenza il tipo di scelte che il giocatore sarà chiamato a compiere successivamente.

Il tutto con 3 livelli di difficoltà,

in base al grado di preparazione dei partecipanti, e una durata complessiva di circa due ore per una partita. Che rende il business game un’attività relativamente semplice da organizzare e gestire. Inoltre, la possibilità di partecipare sia individualmente sia a squadre consente di gestire una simulazione sia con un numero ristretto di “giocatori”, sia coinvolgendo una platea molto più ampia.

Fonte: Ufficio Stampa CCIAA di Vicenza