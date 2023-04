Domenica 30 aprile, il 7° Meeting Città di Bassano del Grappa

Nella mattinata di Domenica 30 Aprile 2023, si svolgerà il 7° Meeting Città di Bassano del Grappa, manifestazione provinciale di Corsa Orientamento, ormai tradizionale.

L’organizzazione è a cura dell’Orienteering Bassano 1982 A.S.D., associazione che ha già festeggiato i 40 anni di attività ed è presieduta dal prof. Sergio Carlesso. L’edizione 2023 vede ancora il coordinamento generale affidato a Marco Aldo Rosa.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Bassano del Grappa, Assessorato allo Sport, Istruzione, Politiche Giovanili e Servizi Demografici. In questa edizione, si può contare sulla preziosa collaborazione del Consiglio di Quartiere Margnan-Conca d’Oro, presieduto da Paolo Marzarotto.

La gara sarà valida quale 6a tappa del Tour Vicentino, il circuito coordinato dalla Delegazione Vicentina FISO. I percorsi sono stati ideati dal tracciatore Mario Malavolta.

Nel Comitato Organizzatore, oltre ai soci, saranno coinvolti anche docenti ed ex docenti di scuole superiori cittadine e pure volontari dell’altra società di orienteering, Misquilenses Orienteering.

Dopo ben sette anni dall’ultima volta,

il ritrovo e arrivo di gara saranno ubicati nel Parco Ragazzi del ’99. La scelta è stata compiuta, visto il crescente interesse per la palestra permanente di orienteering lì installata grazie al sostegno dell’amministrazione comunale e visitata da diverse scuole, una menzione particolare per le inossidabili docenti Veronica Campagner (con un passato di atleta orientista a livello nazionale) e Sara Antonello che hanno voluto proporre in diversi giorni l’orienteering per tutte le classi delle scuole medie di Castelcucco e di Asolo, a fine marzo. Per il futuro, non si esclude di mettere a punto una proposta sportiva per tutte le scolaresche del Vicentino e non solo che raggiungono Bassano del Grappa, oltre a visite culturali potrebbe essere strutturata un’attività ad hoc di orienteering presso il Parco Ragazzi del ’99.

Per le iscrizioni alla gara, le società FISO hanno tempo fino alla sera tarda di giovedì 27 aprile per trasmetterle a mezzo e-mail a info@orienteeringbassano.it oppure tramite il sistema online del sito FISO. Il giorno dell’evento saranno accolte iscrizioni, dalle ore 8:30 alle ore 10:30 presso il ritrovo, vicino al Kioskos Bar nel Parco Ragazzi del ’99.

Per i neofiti, è consentita la partecipazione anche in piccoli gruppi (fino ad un max di 4 componenti): è sufficiente che un solo membro del gruppo sia iscritto e tesserato.

Per la disponibilità di premi: in primis un vivo grazie alla ditta Del Conte Cioccolato e La Ceramica V.B.C di Nove.

La cerimonia di premiazione è prevista per le ore 12:30.

L’evento di domenica 30 aprile, sarà anche il primo atto del nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2023-2025 eletto alcuni giorni fa: Sergio Carlesso confermato presidente, novità per il ruolo di vice presidente assegnato alla giovane docente bassanese Alice Marchesini, Mauro Zotta ritorna segretario, sono consiglieri Maurizio Donà, Francesco Ferraro, Mario Malavolta e Samuel Volpi.

Per maggiori informazioni sull’evento, la società organizzatrice è reperibile all’indirizzo info@orienteeringbassano.it oppure al numero di telefono 0424-489850 (presidente Sergio Carlesso).

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Bassano del Grappa (VI)

Fonte foto di copertina: http://www.orienteeringbassano.it/