Come risparmiare sull’acquisto delle gomme auto: alcuni consigli utili

Tra i vari interventi di manutenzione dell’auto, la sostituzione degli pneumatici è in assoluto uno dei più frequenti; le gomme, essendo l’unica parte della vettura a contatto diretto con il fondo stradale, sono inevitabilmente soggette a usura. Di conseguenza, periodicamente si manifesta l’esigenza di sostituire le coperture logore, non solo per motivi di sicurezza ma anche per rispettare le disposizioni normative attualmente in vigore. Il Codice della Strada, infatti, individua un limite massimo di usura del battistrada che, per le sole autovetture, è 1,6 mm; superato tale limite, l’automobilista rischia di incappare in una sanzione amministrativa, oltre a mettere a repentaglio l’incolumità propria e quella degli altri utenti della strada.

Uno pneumatico eccessivamente consumato influenza negativamente le prestazioni dell’auto, in special modo in termini di sicurezza; ne risentono, in particolare, la tenuta di strada e la capacità frenante, soprattutto in presenza di condizioni climatiche ed ambientali di particolare severità. È per queste ragioni che una buona manutenzione ordinaria della propria vettura non può prescindere dalla sostituzione periodica delle gomme. Al contempo, l’intervento – per quanto semplice – implica dei costi significativi, determinati dal prezzo di acquisto di un treno di pneumatici nuovi e dalle spese di manodopera (alle quali possono aggiungersi quelle per il rimessaggio degli pneumatici stagionali). Al contempo, ci sono diversi modi per ammortizzare il dispendio economico senza però rinunciare alla qualità delle prestazioni né abbassare lo standard di sicurezza.

Acquistare tramite e-commerce

Seppur meno sviluppato rispetto ad altre categorie merceologiche, l’e-commerce degli pneumatici per auto rappresenta un’alternativa importante per cercare offerte vantaggiose dal punto di vista economico. Le grandi piattaforme, così come gli shop settoriali quali www.euroimportpneumatici.com consentono di confrontare agilmente i prezzi al dettaglio, così da individuare comodamente l’opzione contraddistinta dal miglior rapporto tra qualità e prezzo. La vendita di pneumatici online non ha ancora raggiunto i livelli che l’e-commerce fa registrare in altri mercati; ciò nonostante, è in costante crescita il numero di consumatori che si rivolge sempre più spesso al web per cercare informazioni sui prodotti commercializzati dalle principali aziende del settore e, prevedibilmente, nel prossimo futuro, la quota degli acquisti online crescerà in maniera significativa.

Scegliere gomme usate o ricostruite

Tra le soluzioni che consentono di ammortizzare le spese di gestione degli pneumatici per auto vi è la possibilità di scegliere gomme usate o ricostruite. Nel primo caso si tratta di coperture che sono state già impiegate su un altro mezzo, ma senza raggiungere il limite massimo di usura del battistrada. A fronte del vantaggio economico, determinato da un prezzo certamente inferiore rispetto a gomme nuove, va però messo in conto un periodo di utilizzo inferiore; dato il consumo parziale, uno pneumatico usato difficilmente può garantire lo stesso chilometraggio di uno nuovo. Ragion per cui, è bene valutare attentamente questa opzione, in relazione all’utilizzo medio al quale, verosimilmente, il veicolo sarà destinato.

Discorso leggermente diverso per quanto concerne le gomme ricostruite; come si può facilmente intuire dalla denominazione commerciale, si tratta di pneumatici la cui carcassa ha subito un intervento di ripristino. Per garantire un adeguato standard prestazionale e di sicurezza, la ‘ricostruzione’ deve rispettare parametri tecnici estremamente rigidi e stringenti, in base alla relativa normativa europea di riferimento. In particolare, uno pneumatico può essere ricostruito soltanto una volta e solo nel caso in cui non presenti danni strutturali gravi.

Gli pneumatici 4 stagioni

Da diversi anni, il mercato europeo degli pneumatici registra un significativo incremento delle vendite di gomme ‘4 stagioni’, una via di mezzo tra le estive e le invernali. Questa soluzione, adatta soprattutto a chi utilizza l’auto per spostamenti brevi o prevalentemente urbani, comporta un discreto risparmio economico sul medio periodo. Grazie alla marcatura MS, questo tipo di coperture può essere utilizzato tutto l’anno senza contravvenire all’obbligo di utilizzare gli pneumatici da neve dal 15 novembre al 15 aprile. In tal modo, basta acquistare un solo treno di gomme, anziché due, risparmiando anche sui costi di rimessaggio stagionale.