Catasto: cos’è, come funziona e cosa prevedeva la mancata riforma

“Catasto” è un termine di origine greca (traducibile, alla larga, con “registro”) che viene da tempo utilizzato per indicare l’archivio in cui sono conservati i rilievi riguardanti gli immobili. Benché la pratica di registrare fabbricati e terreni abbia una storia millenaria, i primi esempi di catasto comunale risalgono al Medioevo; in Italia, i vari ‘estimi’ comunali vennero poi modificati e rielaborati solo dopo l’Unità nazionale. Di conseguenza, ancora oggi, fatta eccezione per alcune province del Friuli e del Trentino dove vige il “Catasto tavolare”, la gestione dei rilievi e della documentazione relativa ai beni immobili presenti sul territorio italiano è affidata al Catasto, l’archivio di pubblica utilità attualmente gestito dall’Agenzia delle Entrate. Nonostante la nozione di ‘catasto’ sia nota ai più, non molti sanno come funziona esattamente, quali servizi offre e l’importanza che riveste nell’espletare numerosi oneri e pratiche amministrativi.

Come funziona il Catasto in Italia

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, che ha soppresso l’Agenzia per il Territorio, la gestione degli archivi catastali (le ‘conservatorie’) è, come detto, appannaggio diretto dell’Agenzia delle Entrate.

Il Catasto moderno è strutturato in due sezioni distinte: una per i terreni e l’altra per i fabbricati; entrambe sono state riformate nel periodo post-unitario (la prima nel 1886 e la seconda nel 1939). A partire dai primi anni Duemila, la gestione dei database e dei dati catastali ha vissuto una fase di progressiva digitalizzazione, tant’è che molte procedure sono ormai da tempo espletabili per via telematica e la maggior parte dei documenti e delle formalità è disponibile in formato digitale.

A cosa servono gli archivi catastali

La funzione primaria del Catasto, e del complesso sistema di registrazione dei dati relativi a ciascun immobile, è quella di determinare una serie di indici, di grande importanza non solo amministrativa ma anche fiscale e tributaria.

Nello specifico, i rilievi registrati all’interno delle varie conservatorie territoriali e provinciali (o nei Libri fondiari, laddove vige il catasto tavolare) consentono di determinare la rendita catastale. Si tratta di un parametro predeterminato, in base al quale vengono calcolate le imposte ma che ancora oggi viene regolamentato da un regio decreto degli anni Trenta.

Dal punto di vista degli utenti, il Catasto funge anche da banca dati, alla quale attingere per mezzo di apposite procedure di estrapolazione, le visure (catastale o ipotecaria, in base alle informazioni richieste). Chiunque abbia interesse o necessità, infatti, può rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate (recandosi presso gli sportelli degli uffici presenti sul territorio o tramite il portale istituzionale) oppure ottenere la visura catastale di un immobile con Ivisura, un portale specializzato in servizi di questo tipo. In ogni caso, i dati estrapolati provengono dai registri delle conservatorie di pertinenza e consentono non solo di ricavare informazioni sugli immobili, ma anche su coloro che ne detengono i diritti (proprietà, nuda proprietà, usufrutto e così via). Nondimeno, tramite visura ipotecaria è possibile verificare se l’immobile è gravato da provvedimenti quali pignoramenti o ipoteche.

La mancata (per ora) riforma del Catasto

Uno dei temi che ha maggiormente acceso il dibattito politico dello scorso anno è stato la possibile riforma del Catasto, un ‘ramo’ della riforma fiscale al quale il nuovo esecutivo di centrodestra si è fermamente opposto. Come riportato di recente da Il Sole 24 Ore, negli allegati del DEF (Documento di Economia e Finanza) vengono menzionati “una revisione delle aliquote d’imposta marginali effettive, l’allineamento dei valori catastali ai valori di mercato correnti, la razionalizzazione e la riduzione delle spese fiscali”, ovvero buona parte dei provvedimenti previsti dalla riforma del Catasto prospettata nel 2022.

In realtà, si legge, non si tratta altro che di un semplice copia e incolla delle raccomandazioni fornite dall’Unione Europea in materia di fiscalità già nel 2019. Da ciò si evince come, al momento, un’eventuale riforma del Catasto non rappresenti una priorità per il Governo, nonostante le ultime modifiche all’infrastruttura catastale risalga agli anni Novanta.