Borsa Spring Jazz Festival

Membro dell’associazione Italian Jazz Club, il locale in piazza dei Signori propone sette concerti con affermati musicisti italiani e internazionali, che porteranno sotto la magnifica cornice della Basilica Palladiana le mille sfaccettature della musica jazz, passando attraverso la black music, il gipsy jazz, la musica popolare brasiliana fino al jazz elettrico del grande Miles Davis.

Inaugura la rassegna venerdì 12 maggio Viva Gil,

quartetto guidato dalla cantante bolognese Silvia Donati dedicato all’immenso Gilberto Gil, uno dei più rappresentativi esponenti della Musica Popular Brasileira. Con lei sul palco Daniele Santimone alla chitarra, Paolo Andriolo al basso e Roberto Rossi alla batteria e percussioni. Il quartetto interpreta alcune delle composizioni del grande repertorio di Gil, presente da oltre quarant’anni sulla scena internazionale, con più di cinquanta dischi pubblicati.

Domenica 14 maggio

è la volta di Dexter Ride Again, quartetto capitanato dal bolognese Piero Odorici al sax e dal pianista vicentino Paolo Birro, in un tributo al grande sassofonista e compositore Dexter Gordon nel centenario della sua nascita. Molti lo ricorderanno anche per la magistrale interpretazione come attore protagonista nel film di Bertrand Tavernier Round’ Midnight. Completano il quartetto il contrabbassista Makar Novikov e il batterista Pasquale Fiore.

Lunedì 15 maggio

spazio alla band vicentina Vertical, quintetto che si ispira alla black music formato da Antonio Gallucci al sax e voce, Nicola Tamiozzo alla chitarra e voce, Paolo Bertolaso alle tastiere, Filippo Rinaldi al basso elettrico e Alessandro Lupatin alla batteria. Nel 2005 i Vertical hanno aperto i concerti del grande James Brown.

Martedì 16

altra incursione nelle sonorità brasiliane con il quartetto del batterista e compositore Reinaldo Santiago che presenta l’album The Colors of the Planet, un viaggio attraverso la ricca e colorata cultura del Brasile, dove samba, reggae e jazz si tendono la mano. Con lui sul palco del Borsa il pianista statunitense Greg Burk, Daniele Tittarelli al sax alto e Giulio Scianatico al basso.

Mercoledì 17

si esibisce il quartetto Three Plus – Electric Miles Away, progetto ispirato dalla musica elettrica sperimentale di Miles Davis e dal sound inconfondibile che ne è derivato successivamente. Il repertorio spazia da brani originali, al jazz, a brani pop, rock, funk rivisitati, alternati a momenti di pura improvvisazione. Sul palco il trombettista David Boato, il sassofonista Michele Polga, il bassista Blake C.S.Franchetto e il batterista Ricky Quagliato.

Giovedì 18

è in scena il chitarrista francese Samy Daussat con il suo Italian project, un autentico omaggio alla musica di Django Reinhardt. Il sound ripropone la musica della Parigi degli anni 30, perfetta miscela tra il romanticismo classico-melodico di radice europea e lo swing americano, noto come Jazz Manouche o Gypsy Jazz nella versione più contemporanea. Al suo fianco il chitarrista Martino Salvo, il clarinettista Daniele Socal e il contrabbassista Luca Pisani.

Venerdì 19

conclude il Borsa Spring Jazz Festival 2023 Wayning Moments, un quartetto formato dal sassofonista Robert Bonisolo, Dario Carnovale al piano, Lorenzo Conte al contrabbasso e Matteo Rebulla alla batteria, in un tributo al grande sassofonista e compositore Wayne Shorter, scomparso nel febbraio scorso.

Tutti i concerti iniziano alle 21.15. Dalle 20 è possibile cenare.

I live saranno trasmessi in diretta sul canale Instagram del locale.

