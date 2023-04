Vicenza: famiglie fragili, dal 9 maggio domande per la richiesta di contributi

Anche quest’anno l’amministrazione comunale conferma il proprio sostegno alle famiglie fragili.

Grazie all’assegnazione di una somma pari a 456 mila euro da parte della Regione del Veneto, il Comune potrà erogare contributi ai nuclei in situazioni di difficoltà in possesso di un Isee fino a 20 mila euro: famiglie con figli minori rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, nuclei monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica, famiglie con parti trigemellari e con un numero di figli pari o superiore a quattro.

Nel dettaglio, è previsto un intervento forfettario di 1.000 euro per ogni figlio minore orfano. Le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica riceveranno 1.000 euro per ciascun nucleo familiare. Alle famiglie numerose (con quattro o più figli) andrà un contributo di 150 euro a figlio minore e, in caso di parto trigemellare, il sostegno sarà di 900 euro.

Lo stanziamento per contributi alle famiglie con figli minori rimasti orfani ammonta a 90 mila euro, quello per le monoparentali o con genitori separati o divorziati è di 226 mila euro mentre per quelle numerose e con parti trigemellari è pari a 151 mila euro.

Le graduatorie

verranno predisposte dal Comune di Vicenza sulla base dei punteggi e criteri stabiliti dalla Regione del Veneto. Gli interventi economici verranno concessi mediante scorrimento della relativa graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi assegnati all’Ambito.

Il bando con i requisiti e le informazioni su come presentare domanda sarà pubblicato sul sito del Comune, con il via alle domande da martedì 9 maggio.

Dati relativi al bando per il sostegno delle famiglie fragili anno 2022

Con riferimento al bando per le famiglie fragili attivato nel 2022, sono state 741 le domande presentate per tutto l’Ambito comprendente i 37 Comuni del Distretto Est dell’Azienda Ulss 8 Berica, 288 delle quali dalle famiglie di Vicenza.

Sono state 67 le richieste per la linea di intervento n. 1 “Famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori”, delle quali 58 ammissibili e 9 escluse per mancanza dei requisiti; 393 le richieste per la linea di intervento n. 2 “Famiglie monoparentali o con genitori separati o divorziati”, di cui 357 ammissibili e 36 escluse per mancanza dei requisiti; 281 le richieste per la linea di intervento n. 3 “Famiglie con parti trigemellari e famiglie numerose con numero di figli pari o superiore a quattro, di cui 269 ammissibili e 12 escluse per mancanza dei requisiti.

Ammontano a 440.051,75 euro i contributi assegnati per tutto l’Ambito, di cui 178.100 a favore dei residenti a Vicenza.

Sono stati 52 i beneficiari per la linea di intervento n. 1 per un totale di 90 mila euro, di cui 41 mila euro assegnati a 22 residenti di Vicenza; 205 quelli per la linea di intervento n. 2 per un totale di 205 mila euro, di cui 84 mila euro a 84 residenti di Vicenza; 173 i beneficiari per la linea di intervento n. 3 per un totale di 145.061,75 euro, di cui 53.100 euro a 63 beneficiari di Vicenza.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza