Sarà un pomeriggio all’insegna dell’inclusione, dello stare insieme e delle attività all’aria aperta quello in programma domenica 30 aprile a Villa Serena a Valdagno. – Valdagno: una domenica “Tutti al parco” all’insegna dell’inclusione

“Tutti al parco” è l’invito lanciato dal nuovo appuntamento di “Social Network – Comunità connesse”, il progetto promosso dal Comune di Valdagno per affrontare il tema dell’inclusività sociale e per parlare di persone nell’era della realtà virtuale, attraverso conoscenza, arte e bellezza. “Tutti al parco” è un’iniziativa consolidata e partecipata curata in collaborazione con il Museo Civico D. Dal Lago, che quest’anno riprende dopo anni di sospensione a causa della pandemia.

Grazie alla partecipazione di diverse associazioni e degli ospiti del centro, dalle 14.30 alle 18.30, l’area verde del Centro Servizi Sociali Villa Serena si animerà infatti di numerose proposte per tutte le età: da una caccia fotografica agli insetti a laboratori creativi, dall’arrampicata sugli alberi a visite guidate e giochi di abilità.

L’appuntamento del 30 aprile è organizzato in collaborazione anche con la Biblioteca Civica Villa Valle, il Team Joelette del CAI Sezione di Recoaro Terme, l’ASD Le Guide e Attiva-mente.

La rassegna “Social Network” vede in campo, oltre al Comune, il Centro Servizi Sociali Villa Serena, la Fondazione Marzotto, la Cooperativa Sociale Primula, la Cooperativa Sociale Studio Progetto, con la partnership di AMA Associazione Malati di Alzheimer.

Fanno parte del tavolo di lavoro anche Valentina Dal Mas, danzatrice e coreografa, e Veronica Maria Bertozzi, arteterapeuta. Il progetto “Social Network” ha ottenuto il finanziamento della Regione Veneto nell’ambito degli interventi a sostegno di attività culturali e dello spettacolo a tema welfare e rigenerazione.

Il programma :

“Ali, zampe, antenne: caccia fotografica agli insetti del parco” – A cura di Museo Civico D. Dal Lago e Biblioteca Civica Villa Valle.

“Foglie che raccontano” – Chi desidera potrà lasciare parole, brevi racconti o disegni su foglie di carta che verranno appese nel parco. A cura del Centro Aurora e A.d.V. Attiva-Mente.

“Ri-crea” – Laboratorio creativo con materiale di riciclo. A cura di Cooperativa Sociale Primula.

“Mercatino con lavori creativi” – A cura degli ospiti di Villa Serena.

“Arrampicata sugli alberi | Parkour” – A cura di ASD Le Guide.

“AMA-Lab” – Laboratorio per realizzare delle colombe con midollo di fico (dalle 15.30 alle 17.30). A cura di AMA – Associazione Malattia Alzheimer.

“Percorso camminamente” – Percorso immerso nel verde del parco per allenare mente e corpo (ore 15.30/16.30).

“Visite guidate a Villa Serena” – A cura del personale di Villa Serena. Su prenotazione il giorno stesso e con mascherina FFP2.

“visite guidate al parco” – A cura di ASD Le Guide (ore 15.00 / ore 16.00 / ore 17.00)

“Giochi di abilità per tutti” – Con i residenti e il personale di Villa Serena.

“Per una montagna accessibile” – Come organizzare un Servizio che permetta anche agli escursionisti con difficoltà motorie di poter percorrere alcuni sentieri che si snodano nelle Piccole Dolomiti” – A cura di Team Joelette del CAI Sezione di Recoaro Terme.

