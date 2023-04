Penultimo appuntamento della rassegna “Finisterre. Teatro ai confini”. Domani, giovedì 27 aprile, alle ore 21.00 al Cinema Teatro Super di Valdagno, va in scena “Cattivo” – Valdagno: domani Giuliana Musso e Tommaso Banfi danno voce e corpo a “Cattivo”

Sul palco, con la regia di Giuliana Musso, salirà l’attore e doppiatore Tommaso Banfi per dar voce al protagonista della storia – un detenuto condannato all’ergastolo e “dimenticato” nella cella di isolamento – tratta dal romanzo di Maurizio Torchio “Cattivi”. Biglietti disponibili in prevendita, online su Vivaticket e la sera dello spettacolo a teatro.

La rassegna “Finisterre – Teatro ai confini” è organizzata dal Comune di Valdagno in collaborazione con La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale.

Giuliana Musso e Tommaso Banfi

portano sul palco una scrittura tesa e sospesa, una voce che ascolta mentre dice, che, a volte, abdica senza resistenza al silenzio e che diventa gesto, sospiro, sguardo.

“Ho paura. Mi vergogno a dirlo. Non lo dicessi, però, mi vergognerei di più. Ho paura perché ho speranza. Perché, assurdamente, sento di avere ancora qualcosa da perdere”.

Il testo di questo monologo, che nasce dal secondo romanzo di Maurizio Torchio, edito da Einaudi nel 2015, ha per protagonista un detenuto condannato all’ergastolo e “dimenticato” nella cella di isolamento di un carcere-isola. Un racconto a tratti lirico, come quando osserva dall’alto il mondo-carcere o il tempo immobile dell’isolamento, a tratti essenziale e semplice come l’umanità resiliente del protagonista.

La vita prima, la vita dopo, l’istante del crimine che segna l’intera esistenza, la nudità della propria colpa, la violenza dell’istituzione, infine, anche, una vittima in un colpevole.

La poesia si annida nei dettagli degli eventi, nei particolari dove la vita del carcere si raccoglie.

La forza poetica di questo monologo sta anche nella recitazione di Tommaso Banfi: sorprendentemente organica, umida, rotta, arresa, così tecnicamente sofisticata da far scomparire l’attore e dimenticare ogni teatralità.

O forse chissà… la più dolce poesia sarà ciò che avverrà alla fine dello spettacolo: quello che noi, dopo essere stati vicini a questo cattivo uomo, scopriremo nei nostri cuori.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Eventi e Cultura del Comune di Valdagno allo 0445.428223 o via mail a eventiecultura@comune.valdagno.vi.it

Credits

Monologo tratto dal romanzo di Maurizio Torchio “Cattivi”

progetto, adattamento del testo ed interpretazione Tommaso Banfi

regia Giuliana Musso

musiche, progetto sonoro e disegno luci Claudio Parrino

scene Francesco Fassone

coproduzione ariaTeatro e La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale

Fonte Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa