Valbrenta: disinnesco di un grosso residuato bellico

Ministero della Difesa – 8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “FOLGORE” – Cismon del Grappa nel comune di Valbrenta

Giovedì 27 aprile 2023 gli artificieri dell’Esercito, in forza all’8° reggimento genio guastatori paracadutisti “Folgore”, interverranno in località Cismon del Grappa nel comune di Valbrenta (VI) per disinnescare un grosso residuato bellico risalente al primo conflitto mondiale.

Le operazioni di bonifica, coordinate dalla Prefettura di Vicenza, avranno inizio alle ore 07:00 con l’evacuazione della popolazione residente all’interno dell’area di sgombero.

Successivamente l’ordigno verrà disinnescato e trasportato in sicurezza presso un luogo idoneo per il definitivo brillamento.

Per l’occasione la Prefettura di Vicenza ha disposto la costituzione del C.S.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) presso il Municipio di Valbrenta (VI), sito in Piazza IV Novembre n.15.

Fonte 8° Reggimento Guastatori Genio Paracadutisti ‘Folgore’

Ufficiale addetto alla Pubblica Informazione

L’8° reggimento genio si costituisce il 20 ottobre 1926 per ridenominazione del preesistente 7° reggimento genio di corpo d’armata con sede in Roma.

Variamente riordinato nella composizione mobilita battaglioni di diverse specialità per l’Africa Orientale e successivamente per tutti i fronti della seconda guerra mondiale.

Si scioglie l’8 settembre del 1943.

L’11 settembre 1992 si ricostituisce in Villa Vicentina (UD) come 8° reggimento genio guastatori per trasformazione del 184° battaglione genio guastatori “Santerno”, già appartenuto alla Divisione Meccanizzata “Folgore”.

Assegnato al Comando Genio del 5° Corpo d’Armata fornisce concorso di personale per l’operazione “Pellicano” prima di sciogliersi nuovamente il 30 novembre del 1995.

In data 13 ottobre 2004 si ricostituisce a Legnago (VR) per trasformazione dell’8° battaglione genio guastatori paracadutisti “Folgore”, a sua volta ottenuto, il 1° giugno 2001, per cambio di denominazione del preesistente 5° Battaglione Genio Guastatori Paracadutisti “Bolsena”, unità destinata ad entrare nella Brigata “Sassari”.

In precedenza il 5° battaglione aveva a sua volta inglobato la Compagnia Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore”, già unità autonoma della Brigata e successivamente inquadrata nel Reparto Comando e Supporti Tattici.

L’VIII battaglione paracadutisti si costituisce nei primi mesi del 1941 a Tarquinia.

Impostato come una unità di fanteria su tre compagnie fucilieri, 21^,22^ e 23^, terminato il ciclo addestrativo per l’aviolancio, inizialmente assegnato al 3° reggimento paracadutisti, lascia Tarquinia per Civitavecchia dove, nel mese di maggio 1942, viene riconvertito nella nuova specialità Guastatori della Fanteria.

Inserito nella 1^ Divisione Paracadutisti che in vista dell’impiego adotterà nominativi diversi e di copertura, il battaglione raggiunge l’Africa Settentrionale dove, una volta dislocato nel settore di El Alamein, costituisce con il VII battaglione del 186°, il raggruppamento tattico “Ruspoli” della Divisione.

Nell’epico scontro di El Alamein, il battaglione dimostra la sua preparazione e determinazione, guidato dal suo primo Comandante Ten.Col. Giulio Burzi, Ufficiale di Complemento dei Bersaglieri, già Medaglia d’Argento al Valor Militare nella Prima Guerra Mondiale.

L’Unità, ridotta a poche decine di elementi affronta il ripiegamento del fronte, posta all’avanguardia della colonna di superstiti della Divisione.

Gli ultimi trecento “Folgorini” e con essi l’VIII battaglione, escono dai ruolini del Regio Esercito nel deserto africano il 6 Novembre 1942.

Fonte Ministero della Difesa