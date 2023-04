Teatro Astra di Schio: 5 importanti appuntamenti in arrivo

Tra musica leggera e teatro comico, Schio si conferma importante crocevia dello spettacolo regionale: saranno ben cinque infatti gli appuntamenti in programma al Teatro Astra in meno di un mese. – Teatro Astra di Schio: 5 importanti appuntamenti in arrivo

Andando in ordine cronologico domani (giovedì 27) sarà di scena l’attesissimo monologo di Filippo Caccamo; rimangono una ventina di biglietti a disposizione dalle ore 20 al botteghino dell’Astra.

Domenica 30 sarà la volta de I Musici di Francesco Guccini, il cui concerto originariamente previsto per il 18 marzo è stato rinviato causa indisposizione di un componente della band.

Risate garantite sabato 6 maggio con Paolo Cevoli, icona della comicità romagnola dai tempi di Zelig e recente protagonista di Lol; a seguire (il 12 maggio) l’attesissimo tributo di Alice a Franco Battiato (biglietti esauriti).

A chiusura dell’intensa primavera scledense, venerdì 19 maggio toccherà a Eleazaro Rossi, comico del programma “Le Iene” apprezzato per i monologhi sui canali di Comedy Central.

Cancellato invece per sopraggiunti imprevisti tecnici il tributo a Fabrizio De Andrè del 7 maggio.

La rassegna è organizzata da Scoppio Spettacoli con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Schio.

I biglietti sono disponibili su TicketOne.it, su Vivaticket.com, nei punti vendita abilitati e alla Fondazione Teatro Civico.

Per maggiori informazioni www.scoppiospettacoli.it

Fonte Scoppio Spettacoli