“Lucky” secondo al Vltava europeo e Patuzzo vincitore del casalingo Due Valli equipaggi portano nuove soddisfazioni alla scuderia bassanese presente nei giorni scorsi in quattro diverse manifestazioni – Team Bassano: ancora un buon fine settimana

Romano d’Ezzelino (VI), 25 aprile 2023 – L’intenso mese di aprile del Team Bassano si è arricchito nello scorso fine settimana di nuovi prestigiosi risultati grazie ai propri portacolori che si sono distinti sul territorio nazionale e all’estero.

L’appuntamento di maggior spicco

era quello valevole per il Campionato Europeo FIA con la disputa del Vltava Rallye a Klatovy nella Repubblica Ceca, gara che ha visto “Lucky” e Fabrizia Pons lottare fino all’ultimo chilometro con la loro Lancia Delta 16 Gruppo A con la quale si sono dovuti accontentare del secondo posto assoluto, dopo essere stati anche al comando nel finale della prima tappa.

Traguardo tagliato anche per il secondo equipaggio iscritto coi colori del Team Bassano, quello composto da Paolo Pasutti e Giovanni Battista Campeis che, dopo una partenza in sordina ha rimontato posizioni portando la Porsche 911 RS al secondo posto in 2° Raggruppamento, aggiudicandosi la propria classe e contribuendo ad accumulare punti preziosi per la classifica riservata ai team.

Ulteriori soddisfazioni per la scuderia guidata da Mauro Valerio sono arrivate dal Rally Due Valli Storico, gara senza alcuna titolazione, grazie alla vittoria conseguita da Nicola Patuzzo ed Alberto Martini, finalmente ben assecondati dalla Ford Sierra RS Cosworth 4×4 con la quale si sono agevolmente imposti nella gara di casa.

Tutte ritirate le tre Porsche 911 iscritti coi colori del Team Bassano: la 930 Turbo di Franco Ambrosi e Andrea Oliboni, la RSR di Giampaolo Basso e Sergio Marchi, oltre alla SC di Massimo e Riccardo Rettore.

Buono anche l’esito del Due Valli Classic

per la prima volta disputato con la formula della regolarità a media; nella classifica assoluta, al sesto posto compare la Fiat 128 di Andrea Giacoppo e Lisa Oliviero e subito dietro la Porsche 911 dell’esordiente Giuseppe Borgo affiancato da Giorgio Pesavento.

Un terzo rally, quello dell’Elba per sole auto moderne ha visto in classifica finale al trentaseiesimo posto la Peugeot 208 VTI di Giorgio Sisani e Cristian Pollini, quinti di classe su quattordici partiti, chiudendo a poco meno di mezzo minuto dai vincitori di categoria.

Dai rally alla velocità su pista con la disputa della gara di apertura del Campionato Italiano Velocità Auto Storiche all’Autodromo di Imola, dove per il Team Bassano era schierata l’Opel Kadett GT/e Gruppo 1 di “Toby” e Roberto Grassellini che hanno chiuso al ventiseiesimo posto assoluto e primo di classe.

Notizie e aggiornamenti al sito web www.teambassano.com

Fonte Ufficio Stampa Team Bassano Andrea Zanovello – www.azetamedia.com

Immagine realizzata da Max Ponti