Servizi di Web Hosting: cosa sono e come si acquistano

Nel mondo di Internet i servizi di Web Hosting sono un autentico “pilastro”, ma di che cosa si tratta esattamente? In quest’articolo andremo a scoprirlo.

Per comprendere cosa siano i servizi di Web Hosting è utile una premessa: la rete Internet non è altro che un insieme di computer collegati tra loro, alcuni dei quali fungono da server ed altri sono i client, ovvero i fruitori.

Quando si decide di mettere in rete un nuovo sito Internet, dunque, è necessario collocarlo in uno spazio server: sarà quest’ultimo, appunto, a renderlo visibile a chiunque andrà a connettersi.

Dotarsi di un server fisico: perché è una scelta poco comune

Teoricamente è possibile procurarsi un server fisico, ovvero un’infrastruttura che possa ospitare la nuova risorsa dal punto di vista tecnico per metterla a disposizione dei navigatori, tuttavia questa soluzione è estremamente rara, in quanto poco vantaggiosa.

Anzitutto, acquistare un server ha dei costi importanti, anche dal punto di vista gestionale, e ciò comporterebbe un grosso spreco, soprattutto se si intende mettere in rete un sito Internet “normale”, ovvero non destinato a gestire enormi flussi di visitatori.

Inoltre, gestire un server rende necessario avere uno spazio fisico in cui collocarlo, bisogna occuparsi autonomamente della sua manutenzione tecnica, come anche di eventuali malfunzionamenti, dunque rappresenta anche una responsabilità non da poco.

Perché si preferisce ricorrere al Web Hosting

Proprio per quanto detto, pressoché nella totalità dei casi chi desidera mettere in rete un nuovo sito, che sia una persona, un’azienda, un ente pubblico o altro, preferisce acquistare un servizio Web Hosting.

Hosting deriva dal verbo inglese “to host” che significa ospitare: con questi servizi, infatti, il sito viene ospitato su un server esterno gestito da una società specializzata, ovvero da un cosiddetto “provider”.

Usufruire di questo servizio in maniera esternalizzata è di gran lunga più conveniente, in primis per ragioni di costi, ma anche per praticità, dal momento che ci si esonera da qualsiasi incombenza tecnica: è il provider, infatti, a garantire una perfetta continuità del servizio.

Acquistare il Web Hosting unitamente al dominio

È interessante sottolineare, inoltre, che nel momento in cui si acquista il proprio Web Hosting è contemporaneamente possibile acquistare il dominio, ovvero il nome del sito web (il dominio di questo sito, per intenderci, è vicenzareport.it).

È sufficiente collegarsi al sito Internet di una società che offre servizi di Web Hosting come www.flamenetworks.com e scegliere il pacchetto hosting desiderato: cliccando su “Acquista” si apre automaticamente la videata dedicata alla scelta del dominio.

Se si possiede già un dominio, ovviamente, nessun problema: si può utilizzare quello già esistente, aggiornando i nameserver, oppure si può trasferire il proprio dominio da un altro provider.

È possibile scegliere tra svariate tipologie di pacchetti

È questo, dunque, ciò che si intende per “servizio di Web Hosting”, e ovviamente è possibile scegliere tra prodotti con caratteristiche diverse.

Molto dipende, infatti, dalle performance desiderate, alcuni pacchetti hosting, ad esempio sono in grado di ospitare più siti web contemporaneamente, inoltre non mancano tipologie specifiche di hosting come i cosiddetti hosting gestiti, i quali hanno preinstallato un CMS, ovvero un sistema di gestione dei contenuti.