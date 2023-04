Basta ferie il 24 aprile. E il 15 agosto tutti a pranzo da me – Sangiuliano bacchetta i direttori del ministero

La ‘pacchia’ dei Direttori generali del ministero della Cultura è finita, almeno per quello che riporta la lettera inviata dal titolare del dicastero

ROMA – In ferie il 24 aprile per fare il ‘ponte della Liberazione’?

La ‘pacchia’ dei Direttori generali del ministero della Cultura è finita, almeno per quello che riporta la lettera inviata dal titolare del dicastero, Gennaro Sangiuliano e che Dagospia pubblica in esclusiva.

IL TESTO DELLA MISSIVA INVIATA AI DG DEL MINISTERO

“Gentili Direttori, ho riscontrato come molti di voi, tranne qualche lodevole eccezione, fossero in ferie lunedì 24 aprile, giornata di ponte verso la Festa della Liberazione.

Fermo restando che le ferie sono un diritto intangibile, vi faccio osservare che la peculiarità del nostro Ministero, le cui attività trovano particolare riscontro proprio in occasione di queste festività, suggerirebbe una puntuale presenza proprio in questi giorni.

Per capirci, è come se le Forze dell’Ordine andassero in ferie quando la città si svuota per le vacanze estive.

Con l’occasione, vi preannuncio che il 15 agosto p.v., alle ore 13.00, siete tutti invitati da me per un pranzo di lavoro.

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti”.

MUSEI GRATIS DURANTE LE FESTIVITA’

All’iniziativa #domenicalmuseo (12 giornate l’anno) si aggiungono altre 3 date ad accesso libero nei luoghi della cultura: 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre.

“Il 25 aprile è la prima di 3 nuove giornate gratuite da me fortemente volute per associare a ricorrenze altamente simboliche per la nostra Nazione un momento di condivisione del nostro patrimonio culturale, fattore determinante di identità in cui tutti gli italiani possono riconoscersi. Invito cittadini e turisti a godere di questa opportunità nel giorno della Liberazione”, dichiara il ministro Sangiuliano.

E il 24 aprile, considerato il ponte festivo, molti istituti hanno differito la tradizionale chiusura del lunedì e sono rimasti aperti. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

Autore: Serena Tropea

Fonte Agenzia DIRE – www.dire.it