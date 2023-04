Rangers a Casale per la penultima giornata﻿

Serie A – Domenica 30 aprile presso lo Stadio “Eugenio” di Casale sul Sile la Rangers Rugby Vicenza si confronterà con il Rugby Casale per la ventunesima e penultima giornata della stagione regolare di Serie A 2022-23.

I biancorossi di Cavinato e Minto, dopo l’ampia vittoria esterna con il Romagna, sono attesi dall’ultima trasferta della stagione regolare in terra trevigiana. Ad attenderli i padroni di casa del Rugby Casale.

I caimani di Coach Eigner, dopo la vitale vittoria esterna con bonus sul Valpolicella di domenica scorsa, si sono rilanciati in sesta posizione a quota 36 punti, a dieci punti dalla zona rossa, ma vorranno sicuramente trovare la certezza matematica della salvezza davanti al pubblico di casa per l’ultima gara casalinga della stagione.

Vicenza sarà dunque attesa da una squadra motivata e carica di entusiasmo e dovrà dar fondo a tutta la sua qualità e disciplina per ottenere una vittoria che potrebbe essere decisiva in chiave playoff, visto il vantaggio in classifica sugli inseguitori della Tarvisium che saranno impegnati in Polesine nel sempre difficile campo del Badia, anch’esso deciso a trovare la salvezza matematica grazie al +7 sulla zona rossa.

Tutti a Casale per gridare Forza Rugby Vicenza!

Programma 21° giornata 30/04/2023 ore 15:30

Rugby Casale v Rangers Rugby Vicenza

Petrarca Padova v Romagna RFC

Verona Rugby v Rugby Paese

Rugby Badia v Ruggers Tarvisium

Valsugana Rugby Padova v Valpolicella Rugby

riposa Patavium Rugby Union

Classifica

Rangers Rugby Vicenza 79

Ruggers Tarvisium 74

Valsugana Rugby 61

Petrarca Padova 57

Verona Rugby 54

Casale Rugby 36

Patavium Rugby Union 33

Rugby Paese 33

Rugby Badia 33

Romagna RFC 26

Valpolicella Rugby 26

Fonte Davide Pelizzari – Responsabile Comunicazione Rangers Rugby Vicenza

comunicazione@rugbyvicenza.it