Prima camminata solidale Città di Vicenza: da Parco Querini al centro storico

Con visite guidate, animazioni ed enogastronomia. La camminata solidale per raccogliere fondi per la pediatria del San Bortolo

Raccoglierà fondi per il reparto di pediatria dell’ospedale San Bortolo la Prima camminata solidale Città di Vicenza, organizzata per il 21 maggio con partenza e arrivo a Parco Querini.

Organizza l’evento, con il patrocinio dei Comuni di Vicenza e di Masone (Genova), la Proloco Postumia in collaborazione con l’associazione genovese Noi per Voi – Valle Stura Masone, la fondazione San Bortolo, il gruppo podistico Marathon Club e le associazioni Corriretrone e Atletica Vicentina.

“Domenica 21 maggio si svolgerà una bellissima iniziativa di raccolta fondi – spiega l’amministrazione –, grazie al fondamentale supporto delle associazioni sportive del territorio per cui contiamo su una nutrita partecipazione di sportivi, appassionati e famiglie. Saranno più di cento i volontari presenti nel percorso di circa 8 chilometri, che si snoderà in città dando l’occasione anche di conoscere meglio i gioielli di Vicenza. Da parte dell’amministrazione va quindi un sentito ringraziamento a tutti i volontari coinvolti”.

La camminata prenderà il via da Parco Querini alle 10. Lungo il percorso i partecipanti potranno visitare il giardino del Teatro Olimpico e il cortile interno di Palazzo Thiene, accompagnati da una guida. In piazza delle Biade e all’arrivo, previsto per le 13 a Parco Querini, saranno allestiti due punti di ristoro.

Inoltre dalle 9 fino alle 18 viale Rumor sarà animato da Food truck e stand enogastronomici, dove acquistare prodotti tipici di Vicenza e di Genova, e dall’esposizione di auto d’epoca concesse dall’associazione Astego Motori d’epoca.

All’interno del parco saranno allestiti gonfiabili per bambini con animazione e truccabimbi e nel tardo pomeriggio ci sarà un intrattenimento musicale della band Babata.

“La Prima camminata solidale – sottolinea la Proloco Postumia –

nasce dalla collaborazione, avviata già da alcuni anni, con l’associazione genovese Noi per Voi – Valle Stura Masone e viene realizzata grazie all’aiuto dei volontari del territorio. Sarà un giorno dedicato alla raccolta di fondi da devolvere alla Fondazione San Bortolo. Tutte le attività che si svolgeranno a Parco Querini saranno gratuite con la possibilità per i partecipanti di lasciare un contributo. In viale Rumor verranno venduti prodotti tipici di Vicenza e di Genova, dal baccalà al pesto, grazie al supporto delle pro loco della Provincia. Saranno esposte inoltre una trentina di auto d’epoca, anche con alcuni pezzi rari”.

Lungo tutto il percorso saranno presenti i volontari del Cisom Vicenza e di Ana Vicenza.

Ai partecipanti verrà dato un cartoncino come pettorina con due voucher rimovibili da presentare ai punti ristoro. Una volta eliminati i voucher resterà un segnalibro come ricordo della giornata.

Per informazioni

Proloco Postumia 0444305017

https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/343861

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza