XXVII Edizione 10-20 maggio 2023 – New Conversations – Vicenza Jazz a Thiene – Concerto di domenica 30 aprile – Teatro Comunale di Thiene, ore 18

Anna Zago, Paolo Rozzi & Lydian Sound Orchestra

“PPP Pig Band” (dal Porcile all’Orgia di Pier Paolo Pasolini)

con

Anna Zago e Paolo Rozzi (voci narranti)

Gianluca Carollo (tromba, flicorno), Federico Pierantoni (trombone), Glauco Benedetti (tuba), Robert Bonisolo (sax soprano e tenore), Michele Uliana (clarinetto),

Rossano Emili (sax baritono, clarinetto basso), Marcello Abate (chitarra),

Matteo Alfonso (pianoforte), Marc Abrams (contrabbasso), Mauro Beggio (batteria),

Riccardo Brazzale (direzione, arrangiamenti)

In occasione della Giornata Internazionale del Jazz

Domenica 30 aprile,

il festival New Conversations – Vicenza Jazz celebra la Giornata Internazionale del Jazz con un prologo alla sua ventisettesima edizione (in scena dal prossimo 10 maggio).

Per l’occasione il festival sarà in ‘trasferta’ al Teatro Comunale di Thiene, dove alle ore 18 si esibirà la Lydian Sound Orchestra diretta da Riccardo Brazzale.

In scena, oltre ai dieci musicisti della Lydian, ci saranno le voci narranti di Anna Zago e Paolo Rozzi: recitazione e musica si intrecciano infatti saldamente in “PPP Pig Band”, i cui testi provengono dalle opere di Pier Paolo Pasolini, rielaborate drammaturgicamente degli stessi attori.

Il festival New Conversations – Vicenza Jazz 2023 è promosso dal Comune di Vicenza in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, in coproduzione con Trivellato Mercedes Benz, con AGSM AIM come sponsor principale e Acqua Recoaro come sponsor tecnico.

Nelle opere di Pasolini sono ricorrenti temi come la diversità, la volontà di scandalo, il sacrificio, una forte opposizione all’incedere dell’omologazione del pensiero e dei costumi.

In un continuo intreccio fra realtà e invenzione,

“PPP Pig Band” offre un catalogo dei peccatori dell’epoca di Pasolini, che poi è anche la nostra: i conformisti, i volgari, i cinici, i deboli, gli ambigui, i paurosi, gli autoritari, i piccoli benpensanti, i servili, i sadomasochisti, i lotofagi e sì, anche gli antropofagi.

Una musica come il jazz può affrontare questi temi e il simbolismo della ribellione esaltandone le connessioni con quel suo linguaggio pieno di strappi, di assolo capaci sia di melodica persuasione che di ribollente energia, di ritmi e poliritmia in controtempo, in controtendenza.

Con il suo tipico sound, la Lydian Sound Orchestra è un punto di riferimento nel campo delle medium band europee.

Fondata nel 1989 da Riccardo Brazzale, la formazione ha raccolto negli ultimi anni riconoscimenti adeguati all’elevato livello tecnico e alla forte personalità delle sue proposte musicali (tra l’altro con varie vittorie e importanti piazzamenti nel referendum Top Jazz indetto dal mensile Musica Jazz).

La storia più recente della Lydian

è inoltre caratterizzata da una rinnovata intensità sia nell’attività concertistica che in quella discografica.

L’organico dell’orchestra è pressoché stabile e annovera solisti di rilievo, chiamati a lavorare in un’ottica collettiva: le pagine musicali ideate da Brazzale sottintendono infatti la partecipazione creativa dei membri della LSO, che plasmano la musica con una libertà individuale che ricorda gli ideali del Jazz Workshop mingusiano.

La Lydian ha lavorato spesso per il mondo del teatro, soprattutto con gli attori di Theama. Molte delle musiche per Pasolini appaiono nell’ultimo cd inciso con David Murray, No More Wrong Mistakes.

Direzione artistica: Riccardo Brazzale

Fonte Ufficio Stampa: Daniele Cecchini

Informazioni

Teatro Comunale di Vicenza

vicenzajazz@tcvi.it – biglietteria@tcvi.it

www.vicenzajazz.org; www.tcvi.it

Biglietti

Anna Zago, Paolo Rozzi & Lydian Sound Orchestra – Intero: da € 13 a 18 + d.p.