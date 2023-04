“La nostra Schio”: Sindaco e assessori incontrano la cittadinanza

Anche quest’anno ritornano gli incontri pubblici “La nostra Schio” con il Sindaco Valter Orsi e gli assessori per parlare di bilancio, viabilità, opere pubbliche, iniziative, eventi e progetti in programma.

La rassegna dal titolo “La nostra Schio” prevede sette incontri negli altrettanti quartieri della città e due appuntamenti tematici. Si comincia venerdì 28 al teatro S. Ulderico per il quartiere del Tretto. Il 2 maggio, invece, tocca a Santa Croce – Maglio di Giavenale (Oratorio di Santa Croce) per poi proseguire a SS. Trinità – Piane – Resecco venerdì 5 maggio (teatro Santa Croce). Sindaco e assessori saranno a Giavenale il 12 maggio (Centro Civico) e a Magrè – Monte Magrè – Liviera – Ca’ Trenta il 16 maggio (Cripta di San Benedetto). La tappa per il quartiere di Poleo – Aste – San Martino – Cappuccini è in calendario per il 23 maggio (Rustico Pettinà), mentre per il Centro – A. Rossi è in programma il 6 giugno (Lanificio Conte). Tutti gli incontri inizieranno alle 20.30.

Per quanto riguarda gli appuntamenti di approfondimento, invece, il 10 maggio si parlerà di geografia politico-amministrativa ovvero di come cambia la gestione del territorio e di ambiente, sostenibilità ed energia il 31 maggio. Entrambi gli incontri si terranno al Faber Box di viale Tito Livio a partire dalle 20.30.

«Sarà un’occasione per illustrare il lavoro svolto finora, spiegare nel dettaglio quali sono i progetti futuri e accogliere consigli e suggerimenti da parte della cittadinanza – dice il Sindaco Valter Orsi –. Oltre agli incontri organizzati in tutti e sette i quartieri, quest’anno abbiamo previsto anche due momenti di approfondimento dedicati a tematiche che riguardano lo sviluppo del nostro territorio con l’obiettivo di rendere ancora più partecipe la cittadinanza nelle scelte dell’Amministrazione».

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Schio

Schio, 26 aprile 2023