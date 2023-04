Il Comune di Vicenza cerca soggetti per la gestione attività del centro di San Pio X

Il Comune cerca soggetti per attività di doposcuola e aggregazione al centro di via Toaldo a San Pio X

Domande entro le 12 del 5 maggio

È stato pubblicato nel sito del Comune l’avviso per individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’assegnazione della gestione e del coordinamento delle attività del centro di aggregazione e doposcuola in via Toaldo 9, a San Pio X.

La concessione, per due anni, degli spazi del “Centro zona tre” prevede la realizzazione di attività per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, in collaborazione con le associazioni del territorio. Dovrà essere proposto anche un servizio di prestito e scambio di libri, nonché la possibilità di consultare opere e riviste. L’obiettivo è quello di offrire spazi di aggregazione per la popolazione della zona e della città.

I soggetti interessati dovranno presentare domanda entro le 12 del 5 maggio 2023, tramite posta elettronica certificata (vicenza@cert.comune.vicenza.it).

La descrizione del servizio, i requisiti e le modalità di partecipazione sono disponibili nell’avviso pubblicato nel sito del Comune (https://www.comune.vicenza.it/albo3/servizi.php/343761).

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza