3^L e 5^S protagoniste del buffet – Gallio: IIS di Asiago all’inaugurazione del nuovo Laboratorio occupazionale

Le due classi del nostro Istituto Alberghiero hanno preparato e servito un ricco buffet nel corso dell’inaugurazione della nuova struttura voluta della Cooperativa Sociale di Gallio.

Fondamentale l’apporto della Rigoni di Asiago che ha finanziato il progetto e fornito gran parte dei prodotti del buffet

La settimana scorsa è stato inaugurato a Gallio,

in via Manzoni, il nuovo Laboratorio occupazionale della Cooperativa Altopiano 7C.

Al taglio del nastro erano presenti circa un centinaio di persone: oltre al personale della Cooperativa c’erano anche diversi sindaci e autorità dei Comuni dell’Altopiano e Andrea Rigoni, Presidente della Rigoni di Asiago, la nota azienda locale che collabora da tempo con la Cooperativa e che ha dato il suo fondamentale sostegno per la creazione di questo nuovo laboratorio.

Come spesso accade quando in Altopiano c’è qualche evento o inaugurazione viene coinvolto anche l’Istituto Alberghiero dell’IIS di Asiago che considera queste occasioni fondamentali per rafforzare il processo di crescita e di formazione dei suoi studenti.

Il ricco buffet che ha allietato la mattinata dei tanti ospiti presenti è stato infatti preparato dalla 3^L, guidata dal Prof. Andrea Lunardi, e servito dalla 5^S, condotta dalla Prof.ssa Michela Valente.

Gran parte dei prodotti utili a realizzare la torta da 80 persone preparata dai ragazzi della 3^L e i drink serviti dai ragazzi della 5^S sono stati forniti dalla stessa Rigoni di Asiago cui va il nostro ringraziamento per la gentile collaborazione.

Ricordiamo infine che quello del Laboratorio occupazionale

fa parte di un progetto solidale importante e più ampio, quello della Cooperativa Altopiano 7C, bella realtà costituita nel 1996 grazie alla volontà e alla sensibilità di un gruppo di persone dell’Altopiano di Asiago, impegnata a favorire l’inclusione sociale e gli sbocchi occupazionali, soprattutto a persone in difficoltà.

Fonte Ufficio Stampa Istituto Superiore Asiago

www.istitutosuperioreasiago.it