Diavoli sabato sulla pista di casa per le semifinali dei play off contro Verona

Il campionato torna nel vivo dei play off, dopo la settimana di sosta per l’European League, e i Diavoli si troveranno di fronte Verona che nei quarti, in gara 3, ha avuto la meglio sul Cittadella. – Diavoli sabato sulla pista di casa per le semifinali dei play off contro Verona

I Diavoli, dopo aver eliminato Torre Pellice, si sono impegnati in queste settimane per arrivare pronti e al meglio per il rush finale.

Per i biancorossi è stato un periodo importante per rifiatare, per recuperare gli acciaccati e per concentrarsi sulla preparazione per l’obiettivo finale.

La semifinale si gioca al meglio delle cinque gare e si comincia in casa, al pattinodromo di Viale Ferrarin, sabato 29 aprile alle ore 18.00. Si prosegue poi con gara 2 a Verona, inizio gara alle 20.30, e con gara 3 nuovamente a Vicenza sabato 6 maggio e se sarà necessario le date previste per gara 4 e 5 sono rispettivamente mercoledì 10 e sabato 13 maggio.

I Diavoli naturalmente cercheranno di chiudere il prima possibile le semifinali, anche se non devono mai abbassare la guardia.

“Verona non è sicuramente una squadra da sottovalutare. Si è meritata la semifinale e quindi dovremo stare attenti. Come ho sempre detto sono una squadra giovane, che pattina tanto, con alcune ottime individualità, quindi dobbiamo allenarci e giocare al meglio per guadagnarci la finale”.

– La settimana di sosta può essere servita o ha interrotto il ritmo?

“Abbiamo avuto una settimana in cui ricaricare le energie in vista di questo ultimo mese importantissimo per la nostra stagione”.

Ruolo importante in questo rush finale sarà anche quello del pubblico e dei tifosi biancorossi.

Appuntamento quindi al pattinodromo vicentino sabato 29 aprile alle 18.00.

Fonte Sabrina Nicoli Mc Control Diavoli Vicenza

In copertina foto di Andrea Delfino, capitano dei biancorossi (foto di Vito De Romeo).