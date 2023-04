Confartigianato Imprese Vicenza: incontro dedicato a “Sicurezza=benessere”

Per la Giornata mondiale della sicurezza e della salute del lavoro il 28 aprile Cesar propone un incontro dedicato a “Sicurezza=benessere” con approfondimenti sul tema anche attraverso simulazioni virtuali di situazioni di pericolo – Confartigianato Imprese Vicenza

In occasione della Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro (28 aprile, ndr) Cesar, ente di formazione di Confartigianato Imprese Vicenza, organizza proprio per il 28 aprile la serata evento “Sicurezza=benessere” per offrire un nuovo punto di vista sul tema: da adempimento obbligatorio a opportunità di miglioramento del benessere lavorativo.

L’incontro, in programma al Centro Congressi di via Fermi, dalle ore 17.00, prevede l’intervento di un esperto in materia e la possibilità, attraverso la realtà virtuale di simulare situazioni di pericolo per capire cosa fare o non fare per la propria, e altrui, incolumità.

La sicurezza infatti oggi, complice anche l’evoluzione delle nuove tecnologie, assume nuovi significati che affiancano quelli cui ‘storicamente’ il pensiero corre; così agli strumenti anche normativi per evitare incidenti dalle conseguenze di natura fisica, si affianca un concetto di benessere inteso come “lo stare bene con gli altri”.

L’evento lancia dunque un messaggio semplice e diretto:

oggi più che mai, un’accurata gestione della salute e della sicurezza nell’ambiente di lavoro può migliorare il clima aziendale e motivare le persone che ne fanno parte, ma non solo. Salute e sicurezza diventando perciò una leva per trattenere e valorizzare il personale, superando il concetto del mero adempimento burocratico. In effetti, della difficoltà di trovare personale da parte delle imprese di tutti i settori di ogni dimensione, si parla in continuazione.

Si parla di meno, invece, degli strumenti sui quali agire per potenziare l’attrattività delle imprese, per motivare il personale e per generare ambienti di lavoro dove la sicurezza, appunto, e il clima e il benessere siano fattori positivi di produttività.

Confartigianato – Ad approfondire questi temi sarà Cesare Costantin,

Medico del Lavoro e consulente aziendale, specializzato in Psicoterapia e impegnato negli ambiti della ricerca, della prevenzione e della clinica, in particolare sul tema del disagio da stress in ambiente di lavoro.

Nel suo percorso il dottor Costantin ha potuto approfondire le proprie competenze in materia di Benessere Organizzativo e di valorizzazione della Persona, oltre che nella gestione dei casi di disagio. L’esperto quindi aiuterà a comprendere come i tempi siano maturi per un’evoluzione dall’idea di impresa come “luogo di rischio” a quella dell’impresa come “luogo di salute”, dal punto di vista fisico, psicologico e relazionale.

Ad evolvere, però, non dev’essere solo l’approccio al tema, ma anche gli strumenti concreti che si utilizzano per comunicare l’importanza della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e tra questi la formazione è sicuramente uno dei più importanti.

Grazie a una partnership di Cesar con la start-up innovativa Virtual Safety Lab, nel corso dell’incontro si avrà la possibilità di provare in anteprima un nuovo metodo di formazione “immersiva”, interattiva e coinvolgente grazie alla realtà virtuale di ultima generazione.

Saranno disponibili per la prova alcuni visori dotati di software specifico, utilizzati per una didattica innovativa che simula situazioni di pericolo in completa sicurezza, per un apprendimento efficace e divertente.

Per info e iscrizioni: www.cesarformazione.it/sicurezza-benessere

Comunicato 52 – 25 aprile 2023

Fonte https://www.confartigianatovicenza.it/