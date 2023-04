Due valli – Un improvviso problema personale ha costretto il pilota di Crespadoro a lasciare immediatamente il campo gara, cancellando la partecipazione all’evento scaligero. – Caliaro rinvia l’esordio stagionale

Crespadoro (VI), 24 Aprile 2023 – Il primo cartellino di presenza del 2023 non è stato timbrato con un Michele Caliaro che, causa un inaspettato problema di natura personale, si è visto costretto a dare forfait, non presentandosi alle verifiche del recente Rally Due Valli.

L’appuntamento scaligero, valido per il Campionato Italiano Rally Asfalto e per la Coppa Rally ACI Sport di terza zona oltre ad un importante numero di serie annesse, vedeva il pilota di Crespadoro, iscritto per i colori di Rally Team, su una Skoda Fabia Rally2 di Delta Rally.

Il vicentino, in coppia con Fabio Andrian per la due giorni che lo vedeva impegnato tra Venerdì e Sabato, si è visto costretto a posticipare il debutto nella nuova stagione agonistica.

Immagine in copertina di Michele Caliaro, in azione nel precedente Rally Due Valli 2022 (immagine a cura di Mario Leonelli).

Fabrizio Handel – MICHELE CALIARO – UFFICIO STAMPA