Aldighieri (FDI): l’ex Siamic diventerà simbolo del rilancio di Vicenza

Il presidente provinciale di Gioventù Nazionale e candidato di FDI Nicolò Stefano Aldighieri dichiara:

“L’ex Siamic diventerà un simbolo di rilancio della nostra città.

Botteghe artigianali, negozi e mercati, svolgono un ruolo fondamentale nel nostro piano per rivitalizzare ulteriormente la nostra città, non solo rendono più attrattiva dal punto di vista commerciale e abitativo, ma creano spazi di aggregazione sociale, aiutano nella messa in sicurezza dei nostri quartieri e contrastano il degrado urbano.

E’ per questo che grazie anche ai fondi del PNRR

vogliamo dare nuovi spazi ai nostri commercianti, e l’ex “Siamic” ne diventerà il simbolo, un mercato coperto come nella grandi cittè europee, tra cui Barcellona, Londra e Roma.

Le attività eno-gastronomiche potranno vendere i propri prodotti, creando dunque spazi per la promozione dei prodotti locali, eventi legati al mondo dell’industria alimentare e delle produzioni a chilometro zero, spazi di aggregazione sociale, che ci permetteranno di ridare ai vicentini un luogo da troppo tempo in disuso.

Un progetto che vede i mercati ed i nostri commercianti protagonisti del rilancio di Vicenza, che dimostra l’attenzione del centrodestra nei confronti delle categorie, in linea con quanto fatto dal Ministro Urso, che con l’approvazione del DDL Concorrenza, in cui il Governo va a tutelare i mercati di quartiere.”

Fonte Gioventù Nazionale Vicenza