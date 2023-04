Giovedì e venerdì appuntamento al Festari con “FACE UP: FActory Cities on Europe: United in Partnership” – Valdagno: un progetto europeo per raccontare le città industriali d’Europa

Una web serie, buone pratiche di welfare, tour e mostre virtuali.

La Città Sociale e il passato industriale di Valdagno saranno i protagonisti di “FACE UP: FActory Cities on Europe: United in Partnership”, progetto finanziato dal programma europeo “CERV – Network of Towns” di cui il Comune di Valdagno è partner.

Il progetto, scritto e implementato da Cooperativa Sociale Studio Progetto, coinvolge oltre all’Italia altri 6 paesi europei e 8 città che condividono lo stesso passato industriale. Oltre alla vicina Schio, che con Valdagno rappresenta l’Italia, patecipano infatti le città di Gabrovo in Bulgaria, Osijek in Croazia, Oberhausen in Germania, Lodz in Polonia, Gijon in Spagna e Norrköpings in Svezia.

Giovedì 27 e venerdì 28 aprile

si terrà a Valdagno il primo dei tre eventi internazionali previsti, con la presenza di delegazioni in rappresentanza di tutti i paesi partner, chiamati a iniziare a lavorare al progetto, approfondirne gli obiettivi e predisporre le future azioni progettuali.

L’evento sarà accessibile anche al pubblico interessato, previa obbligatoria registrazione entro le ore 12.00 di mercoledì 26 aprile compilando il modulo online https://bit.ly/FaceUp_MeetingValdagno.

Il progetto “FA.C.E: U.P” desidera mettere in rete queste città internazionali, esplorarne il passato e il presente cercando punti di contatto su cui costruire consapevolezza e immaginare nuove prospettive locali e internazionali di cooperazione tra il settore privato e quello pubblico per creare esempi concreti di welfare territoriale innovativo e inclusivo.

Attraverso un percorso che durerà due anni,

i sei paesi partner si incontreranno durante tre meeting internazionali (in Italia, Polonia e Spagna), organizzeranno eventi a livello locale e lavoreranno online e dal vivo per produrre tre risultati più tangibili del progetto: una web serie dedicata alle Città Industriali d’Europa, con episodi girati nelle 8 città partner con l’obiettivo di farne conoscere il passato, raccontare il presente e immaginare un possibile futuro; un compendio di buone pratiche sul welfare territoriale immaginato dai partner durante lo sviluppo del progetto; tour e mostre virtuali dei paesi coinvolti.

“Questo progetto rientra nel più ampio impegno che stiamo portando avanti per la valorizzazione e la promozione del nostro patrimonio di storia industriale – sottolineano gli assessori Anna Tessaro e Michele Cocco, referenti del progetto per l’Amministrazione Comunale -.

Questo percorso non solo permette di fare rete con altre realtà europee, ma consente di mettere in campo azioni e strumenti concreti e innovativi per raccontare e far conoscere una pagina importante della storia valdagnese, creando così nuove opportunità per rendere più attrattiva la nostra città.

Un plauso va a Studio Progetto che ancora una volta ha saputo rendere Valdagno di un progetto di qualità e dal respiro internazionale“.

Il programma (tutte le attività saranno svolte in lingua inglese)

27 Aprile 2023 – Palazzo Festari, Corso Italia 63 – Valdagno – VI

9.15 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

9.30 Accoglienza delle autorità locali

9.45 Presentazione del progetto FACE UP

10.30 Strumenti di comunicazione (logo, sito web, social)

11.00 Pausa caffè

11.15 Presentazione dei partner

13:00 Pranzo a buffet

14.30 Visita guidata nella Città Sociale

28 Aprile 2023 – Palazzo Festari, Corso Italia 63 – Valdagno – VI

9.15 Accoglienza partecipanti

9.30 Sessione con il regista della serie TV

11.30 Pausa caffè

11.45 Preparazione delle attività locali (compiti da svolgere)

13:00 Pranzo a buffet

14.30 Focus sull’integrazione di genere (guidata da Mar Violeta)

15.30 Sessione mappe 3D

16.30 Riepilogo e Q&A

17.00 Valutazione dell’incontro

Per info: faceup@studioprogetto.org

Fonte Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa