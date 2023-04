Valbrenta – località Cismon del Grappa: Bomba day 27 aprile

Valbrenta, località Cismon del Grappa, 27 aprile Bomba day: operazioni di bonifica di ordigno residuato bellico della Prima guerra mondiale

Si informa che giovedì 27 aprile 2023 si svolgeranno, a cura del personale militare del Comando 8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago (VR), le operazioni di despolettamento, distruzione dell’organo sensibile, trasporto e brillamento di un ordigno residuato bellico inesploso risalente alla prima guerra mondiale, rinvenuto lo scorso 21 febbraio durante i lavori di scavo per il rifacimento della rete idrica in Comune di Valbrenta (VI), località Cismon del Grappa, via Roma n. 21.

Per coordinare l’attività delle diverse strutture operative preposte alla gestione dell’emergenza a tutela della sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità è stato istituito un apposito Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) che verrà presieduto dal prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo, e che si insedierà presso i locali dell’ex sede municipale di Valstagna (VI) in piazza San Marco n. 1.

A partire dalle ore 7:00 sarà prevista un’attività di sgombero

per un raggio di sicurezza di 226 metri. Con interdizione della circolazione stradale, ferroviaria e aerea. All’interno di tale area di sgombero risiedono 294 persone, che verranno evacuate dalle ore 7:00 alle 7:40. Al termine delle operazioni di despolettamento dell’ordigno residuato bellico, per le quali sono state preventivate all’incirca 8/10 ore, il manufatto verrà trasferito e distrutto presso l’area di cava “Ex Egaf”, sita in Comune di Rossano Veneto (VI).

Qualora le attività di neutralizzazione dovessero prolungarsi oltre il tempo stabilito, le sole operazioni di brillamento dell’ordigno despolettato verranno differite al giorno successivo, venerdì 28 aprile 2023, sempre presso la suindicata area di cava.

Si fa presente che nel suindicato perimetro di sicurezza, dal punto di vista infrastrutturale, è interessata parte della strategica arteria viaria della Strada Statale n. 47 “Valsugana”. In tale tratto e nelle strade limitrofe verrà sospesa la circolazione. E dovranno essere utilizzati percorsi alternativi per tutto il tempo necessario alle operazioni in argomento.

Si evidenzia inoltre che nell’area insiste anche la linea ferroviaria Bassano del Grappa-Trento e che Trenitalia SpA e Rete Ferroviaria Italiana SpA sospenderanno la circolazione dei treni a partire dalla serata del 26 aprile 2023 fino a cessate esigenze.

Termine attività

L’orario per il termine delle attività è legato all’effettivo completamento dell’intervento degli artificieri. Informazioni di dettaglio sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono consultabili sul sito web delle imprese ferroviarie.

Si sottolinea, infine, che nella medesima giornata tutte le utilities (energia elettrica, gas e acqua) verranno mantenute attive.

Fonte: Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Vicenza – Emanuele Cassaro