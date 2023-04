Thiene, Servizi al Cittadino. Nasce lo Sportello Casa

“La casa è il vostro corpo più grande” scriveva il grande poeta libanese Kahlil Gibran ed effettivamente l’abitazione rappresenta una delle necessità primarie di ogni uomo.

Numerose e diverse sono le domande e i dubbi in proposito, quesiti che molto spesso i cittadini rivolgono agli uffici comunali nella convinzione che in Municipio possono trovare tutte le risposte, sicure ed affidabili, anche in ambiti che esulano dalle competenze di un Comune.

Si tratta di un rapporto fiduciario che il cittadino ha con gli uffici che sente più vicino a sé e di cui l’Amministrazione Comunale è consapevole tanto che, assieme alla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP) sezione provinciale di Vicenza, al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Vicenza e all’Associazione della Proprietà Edilizia ConfEdilizia di Vicenza, ha pensato ad uno Sportello informativo gratuito in grado di dare risposte di orientamento su taluni quesiti che gravitano attorno alla gestione del bene “Casa” perché si avvarrà del supporto di adeguate professionalità.

«Lo Sportello Casa

è un’iniziativa pilota che con la firma del protocollo d’intesa sottoscritto oggi – spiega il Sindaco, Giampi Michelusi – si appresta a essere un punto di riferimento importante per i cittadini che si rivolgono al Comune e che troveranno in Municipio qualificate indicazioni per approcciarsi a scelte e decisioni nel campo immobiliare».

Commenta il presidente FIAIP Renato Guglielmi:

«Siamo contenti di partecipare come Agenti immobiliari a questo spazio di informazione dedicato ai Cittadini. Al suo interno gli attori della filiera immobiliare potranno dare, ognuno per le proprie competenze, un servizio che mancava: aiutare il cittadino che si avvicina al mondo della casa, che dopo gli affetti è il bene più prezioso per ognuno di noi. Auspichiamo che, dopo Thiene, in ogni Città della provincia possa sorgere un’iniziativa di questo genere».

«Siamo sempre state figure di riferimento sociale per le famiglie – dichiara Daniele Fortuna, presidente Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Vicenza – e con questa iniziativa lo confermiamo, in una sinergia che vuole semplificare la vita al cittadino».

«È importante dare informazioni

– spiega Francesca Pozzi, presidente Associazione della Proprietà Edilizia ConfEdilizia – e rendere la normativa accessibile all’utente. Con lo Sportello Casa proseguiamo in una collaborazione con il Comune, peraltro già sperimentata negli anni scorsi nell’ambito dell’applicazione del canone concordato».

Lo Sportello fornirà orientamento su problematiche relative alla compravendita o locazione di un bene immobile, sui contratti di locazione a canone concordato, sulla documentazione necessaria per redigere un contratto di locazione o vendere un immobile, sulla normativa condominiale, sui diritti e doveri nella gestione e l’utilizzo dei beni comuni e sulla regolarità della documentazione catastale ed urbanistica di un bene immobile.

Il Comune si impegna a mettere a disposizione dell’iniziativa il numero telefonico da contattare (0445-804.782) e la casella di posta elettronica sportellocasa@comune.thiene.vi.it per consentire al cittadino di sottoporre i relativi quesiti e, in casi di stretta necessità, laddove non sia possibile dare riscontro ai quesiti per via telefonica e/o telematica, un idoneo locale per lo sportello fisico di prima assistenza.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Thiene