Domenica 23 aprile alle 17, in Piazza Malenza, la comunità di Montorso Vicentino tributerà una calorosa e festosa accoglienza a Mirko Bettega, il 37enne che si è laureato Campione del Mondo in due specialità del ciclismo ai Giochi Mondiali dei Trapiantati, in programma fino al 22 aprile a Perth, in Australia. – Mirko Bettega: Montorso accoglie il bi-campione del mondo

Ad attendere l’atleta ci saranno l’Amministrazione comunale e i cittadini che vorranno esprimere e condividere la gioia nell’avere in paese un bi-campione del mondo.

Dopo i successi dello scorso anno nei Campionati Italiani,

chiusi con un oro nella cronometro e un argento nella prova in linea, Bettega ha colto le due vittorie in Australia (categoria 30-39 anni) nei 10 km a cronometro e nei 30 km in linea, salendo così sul tetto del mondo.

“Per i montorsani è davvero un onore avere un concittadino Campione del Mondo – afferma il sindaco Diego Zaffari –.

Tutti sono invitati in piazza per fare festa con lui e per ringraziarlo per aver portato in alto il nome del nostro paese e dell’Italia intera”.

Sottoposto al trapianto di un rene nell’agosto 2019, il plurimedagliato ha scoperto il ciclismo su consiglio del medico e da lì non si è più fermato, alzando anno dopo anno l’asticella che lo ha portato al traguardo massimo.

“Mirko Bettega è un esempio di tenacia per tutti noi –

sottolinea l’assessore allo sport Mirco Roncolato –, perché ha saputo superare i problemi di salute con grande spirito combattivo. Il suo è l’esempio di come lo sport non presenti barriere e possa invece essere un’occasione di superamento, con grandissimi risultati, delle difficoltà”.

In caso di pioggia, l’evento si svolgerà in palestra.

Montorso Vic., 21 aprile 2023

Fonte Guido Gasparin Hassel Omnichanel