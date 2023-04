Archiviato l’appuntamento tricolore in Sardegna il team dall’ovale azzurro guarda avanti verso un altro fine settimana di gare su strada e in pista – Team Bassano: quattro gare nel fine settimana

Romano d’Ezzelino (VI), 20 aprile 2023 –L’intenso mese di aprile propone altre quattro gare nelle giornate da venerdì 21 a domenica 23, spaziando dalla pista ai rallies in Italia e all’estero.

S’inizia con la versione primaverile del Rally Due Valli

al via del quale si contano quattro equipaggi più altri due nell’annessa gara di regolarità; ad aprire l’elenco del rally tocca alla Ford Sierra RS Cosworth 4×4 di Nicola Patuzzo e Alberto Martini seguita dalla Porsche 911 RSR di Giampaolo Basso con Sergio Marchi alle note.

Saranno poi, altre due le Porsche 911 in gara: la 930 Turbo di Franco Ambrosi affiancato da Andrea Oliboni e la SC di Massimo e Riccardo Rettore. Un’ulteriore 911 sarà in gara nella regolarità che per la prima volta si disputa con la formula “a media”, con l’esordio di Giuseppe Borgo come portacolori del Team Bassano assieme a Giorgio Pesavento.

Il secondo equipaggio vede invece Andrea Giacoppo e Lisa Oliviero con la Fiat 128. Sei le prove speciali da affrontare per i rallysti e altrettante per i regolaristi, con trentadue rilevamenti segreti.

Dall’Italia si passa alla Repubblica Ceca

sede del secondo appuntamento del Campionato Europeo FIA con la tradizionale tappa del Vltava Rallye in programma nella cittadina di Klatovy.

Due i portacolori del Team Bassano, abituali frequentatori delle gare continentali a partire da “Lucky” con Fabrizia Pons alle note sulla Lancia Delta Integrale.

Il secondo equipaggio è quello formato da Paolo Pasutti e Giovanni Battista Campeis su di una Porsche 911 RSR del 2° Raggruppamento; dodici le prove speciali da affrontare nelle due tappe di venerdì e sabato prossimi.

Si torna poi in Italia per altri due eventi entrambi in Toscana:

il Rallye Elba e la gara in pista al Mugello.

Al via del rally moderno valevole per l’IRCup saranno Giorgio Sisani e Cristian Pollini con una Peugeot 208 VYI, mentre nel primo appuntamento del Campionato Velocità Auto Storiche ospitato nell’autodromo fiorentino sarà al via “Toby” con la consueta Opel Kadett GT/e Gruppo 1.

