Periodo frenetico ed intenso per il “gatto col casco” pronto a varcare i confini in direzione Repubblica Ceca, dove farà bella mostra di sé sulle fiancate dell’Audi Quattro in gara al Vltava Rallye titolato per l’Europeo FIA – Scuderia Palladio Historic e “Zippo” al Vltava Rallye

Vicenza, 19 aprile 2023 – Alle annunciate partecipazioni dei portacolori della Scuderia Palladio Historic al Rallye Elba e al Rally Due Valli, in programma nei giorni a venire, si somma anche un terzo importante appuntamento visto l’imminente svolgimento del Vltava Rallye in programma da giovedì 20 a sabato 22 prossimi in Repubblica Ceca.

Valevole quale secondo round del Campionato Europeo FIA, la gara di Klatovy che da tanti anni fa parte della Serie continentale, vede tra i protagonisti l’Audi Quattro Gruppo 4 di “Zippo” e Nicola Arena iscritti coi colori della scuderia vicentina.

Partito nel migliore dei modi al Costa Brava del mese scorso

siglando una bella vittoria, “Zippo” torna a solcare le strade di una gara a lui molto gradita nel cui albo d’oro figura ben due volte grazie alle vittorie conseguite nel 2021 e 2022.

Vien quindi naturale pensare che l’obiettivo del due volte campione europeo sia quello di puntare al tripletta consapevole che non mancheranno gli ormai storici rivali, primo tra tutti l’austriaco Wagner che gli aveva dato filo da torcere nel precedente impegno, e pilota sul quale impostare la gara considerato che anch’egli corre per la classifica del 3° Raggruppamento.

Caratterizzato da prove molto veloci ed insidiose, il Vltava Rallye si svolgerà su due tappe, la prima in programma venerdì 21 aprile e la seconda il giorno dopo; cinque le prove speciali nel primo giorno e altre sette nel secondo per un totale di 140 chilometri cronometrati. Partenza ed arrivo, come da tradizione, nella cittadina di Klatovy.

