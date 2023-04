Per il “gatto col casco” è alle porte una “divagazione nel mondo dei rally moderni; sarà infatti a far bella mostra di sé sulle fiancate della Skoda Fabia con la quale Alberto Salvini e Davide Tagliaferri affronteranno il rally valevole per l’IRCup – Scuderia Palladio Historic verso l’Isola d’Elba

Vicenza, 18 aprile 2023 – Tradizionalmente presente alle manifestazioni per auto storiche, la Scuderia Palladio Historic compie un’escursione nel mondo delle “moderne” e si prepara a sostenere Alberto Salvini e Davide Tagliaferri che, come avvenuto lo scorso anno a Reggello, si mettono alla prova con una vettura attuale. Lo faranno nell’imminente fine settimana che a calendario vede l’edizione 2023 del Rally Elba, quest’anno tornato nel giro dell’International Rally Cup.

Il duo toscano in forza da anni alla scuderia capitanata da Mario Mettifogo,

si affiderà ad una Skoda Fabia Rally2 messa loro a disposizione da Delta Rally e si troverà a duellare con un parterre di piloti di notevole livello, in una classe che conta una trentina di equipaggi.

“Dopo l’esperienza con la Volkswagen Polo R5 dello scorso anno – racconta Salvini – assieme a Davide ho deciso di provare nuovamente a correre con una vettura moderna di vertice anche per riprendere il ritmo di gara in attesa venga pronta la nuova Porsche 911 per i rally storici. Le prove dell’Elba le conosco bene; quelle del rally moderno che disputeremo ricalcano in gran parte il percorso dello storico di settembre che ho disputato tante volte e vinto in quattro occasioni.

Cercheremo di mettercela tutta per salire più in alto possibile in classifica consapevoli che i pretendenti alle zone nobili sono numerosi e qualificati, in special modo quelli in lizza per l’IRCup.

Colgo l’occasione per ringraziare la Scuderia Palladio Historic e i sostenitori che ci hanno dato la possibilità di esser al via con una vettura di alto livello in una delle gare che maggiormente gradisco”.

Il 56° Rallye Elba scatterà da Portoferraio alle 17 di venerdì 21 aprile, giornata in cui si correranno tre prove speciali; l’indomani, dopo il riordino notturno, altre quattro prove da affrontare per un totale di 102,67 chilometri cronometrati.

L’arrivo a Portoferraio è previsto a partire dalle 15.40.

