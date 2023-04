Progetto costruito su analisi e interviste approfondite, cinque gli asset di sviluppo – Recoaro Terme Rigenera: bussola per il 2030

Ha tutte le caratteristiche di un piano strategico di cui si dotano anche le aziende il progetto “Recoaro Terme Rigenera” presentato questa mattina dall’Amministrazione Comunale e da ISCOM Group, che ne ha curato la realizzazione.

“Nel 2022 – spiega il Sindaco Armando Cunegato – abbiamo commissionato uno studio approfondito delle dinamiche territoriali per individuare punti di forza e di debolezza, ma soprattutto le linee di sviluppo strategiche su cui concretizzare quel progetto di rilancio di Recoaro Terme a noi caro.

L’esperienza di ISCOM Group ci ha inoltre permesso di mettere insieme una prima analisi preliminare che ha rappresentato il supporto fondamentale sia alla realizzazione del Distretto del Commercio Recoaro-Valli del Pasubio, sia alla candidatura al “bando borghi” che ha poi assegnato a Recoaro Terme un fondo di 20 milioni di euro tramite PNRR che di fatto permetterà di riqualificare luoghi simbolo, ma anche di costruire una nuova offerta di servizi per la popolazione e per i visitatori.”

Il lavoro presentato ha inteso mettere a sistema idee, progetti ed interventi per la rigenerazione e valorizzazione del territorio, sia in essere o in programma, affiancando ulteriori proposte a cui dare forma con un orizzonte temporale di medio-lungo termine.

Nei prossimi mesi si svolgerà una fase di condivisione con i diversi attori territoriali allo scopo di coinvolgere e rendere la visione al 2030 così impostata un vero e proprio progetto comune.

Gli obiettivi da cui ha mosso la progettazione sono:

far crescere negli attori del territorio (pubblici e privati) la consapevolezza e le potenzialità di un approccio di pianificazione strategica, intesa come modalità di lavoro integrata e di partnership pubblico-privato volta anche ad affrontare le difficoltà del momento e saper cogliere le sfide della contemporaneità;

aggregare i soggetti attivi ed i portatori d’interesse del territorio attorno all’idea e alla visione del percorso “Rigenera Recoaro Terme” con le relative azioni e progettualità necessarie a renderla possibile;

contribuire alla raccolta di input e priorità dal territorio, per l’elaborazione delle progettualità previste dal piano;

individuare, sviluppare e contribuire alla realizzazione di interventi ed azioni di valorizzazione della funzione turistica, commerciale, residenziale e di servizio del territorio;

contribuire all’individuazione di interventi ed azioni sviluppabili per il miglioramento della qualità dei servizi essenziali abilitanti del territorio (scuola, welfare, mobilità);

contribuire all’individuazione di interventi ed azioni di valorizzazione delle risorse e delle particolarità naturali, culturali, agro-alimentari, artigianali caratteristiche del territorio;

implementare una base di lavoro per farsi trovare pronti per la partecipazione ad eventuali bandi di finanziamento su scala nazionale e regionale;

stimolare “inneschi rigenerativi” per sviluppare delle azioni congiunte sul territorio tra pubblico e privato a prescindere dalle opportunità di finanziamento di eventuali bandi.

Per arrivare al progetto presentato

questa mattina sono state organizzate due diverse fasi: la prima, svoltasi tra il settembre 2021 e il febbraio 2022 è stata rivolta all’analisi approfondita e all’inquadramento del contesto di riferimento, attraverso la raccolta di dati e informazioni in particolare dai portali regionali, comunale e poi dal website Istat.

Successivamente ha preso forma una vera e propria campagna di indagine territoriale con sopralluoghi, interviste informali, incontri con l’Amministrazione. Nella seconda fase, tra l’aprile 2022 e lo scorso gennaio sono stati individuati i temi fondamentali su cui si potrà sviluppare il territorio recoarese, individuando per ciascuno linee strategiche, proposte e interventi.

“La vision che viene restituita dal progetto – ha spiegato Nicola Minelli, project manager di Iscom Group – si sintetizza in quattro concetti guida: Recoaro Terme come luogo della natura, dello sport e del buon vivere, come luogo delle opportunità, come destinazione visitabile tutto l’anno e infine come centro delle Piccole Dolomiti.

Da qui abbiamo individuato cinque ambiti di lavoro nell’abitare e servizi, economia locale, turismo, rigenerazione urbana e infine governance e capitale umano.”

In sintesi i cinque ambiti di lavoro vengono declinati nelle seguenti linee strategiche:

Abitare e servizi

o investire sulla prossimità e sui servizi abilitanti ai fini abitativi del territorio (mobilità/reti, sanità, istruzione)

o Attivare relazioni di reciprocità tra Capoluogo e Contrade

o Implementare il ruolo dello sport, della salute e del benessere come volano dell’attrattività abitativa del territorio

Economia locale

o Implementare il ruolo del commercio locale e degli eventi per lo sviluppo economico del territorio

o Potenziare il sistema di relazioni tra gli attori del territorio in un’ottica collaborativa e condivisa superando le logiche settoriali

o Riattivazione di vuoti commerciali

o Attivare relazioni di reciprocità tra Capoluogo e Contrade

Turismo

o Valorizzazione del patrimonio (storico-artistico-culturale-ambientale) visibile e nascosto nel centro urbano in un percorso di narrazione integrato

o Implementare il ruolo del segmento legato all’escursionismo

o Implementare il ruolo del turismo e della comunicazione turistica per lo sviluppo del territorio, investendo in particolare sul Brand del comprensorio “Pasubio-Piccole Dolomiti”

Rigenerazione urbana

o Riqualificazione dell’hardware del centro urbano: spazio pubblico, qualità urbana, polifunzionalità, pedonalità, accessibilità e attestamento

o Polifunzionalità ed evoluzione d’uso dello spazio pubblico

o Recupero e rifunzionalizzazione di contenitori o spazi vuoti strategici

Governance e capitale umano

o Implementazione di una struttura operativa intersettoriale (cabina

o di regia), per la messa a sistema, la pianificazione strategica ed il monitoraggio del processo di rigenerazione

o Favorire una politica di «ricucitura» integrata con l’obiettivo di accompagnare i percorsi di crescita dei vari ambiti in maniera diffusa ed equa

o Facilitare le interlocuzioni tra i vari attori del territorio (abitanti, associazioni, imprenditori, proprietari, etc.)

o Valorizzazione delle professionalità già presenti sul territorio

Fonte Ufficio stampa Comune di Recoaro Terme Giulio Centomo