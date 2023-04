Martedì 25 aprile Val Liona in marcia… per la vita con Fidas Vicenza

34a Marcia del donatore il 25 aprile in Val Liona con le Associazioni del dono

Martedì 25 aprile il Gruppo Fidas di Val Liona, in sinergia con le locali associazioni Aido ed Admo ed il Comune di Grancona, organizza la 34a Marcia del donatore, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero con tre percorsi collinari di 4, 12 e 22 chilometri tra i boschi e gli antichi sentieri di Grancona con vista panoramica sulla Val Liona.

“Lo sport amatoriale del podismo può essere anche un veicolo di sensibilizzazione affinché l’opinione pubblica colleghi lo sport con la generosità, il volontariato, la donazione di sé. Tali caratteristiche – spiegano gli organizzatori dell’evento – contraddistinguono Fidas (donatori di sangue), Aido (donatori di organi e tessuti) ed impegnate quotidianamente al servizio di chi soffre. Con la nostra Marcia del donatore in Val Liona abbiamo ospitato tanti podisti, giovani e meno giovani, promuovendo contemporaneamente la “donazione”, proprio come compete agli sportivi veri”.

Partenze dalle 7.30 alle 9.30 dagli impianti sportivi in via Pederiva con itinerari percorribili fino alle ore 13. Previsti alcuni ristori con somministrazione di bevande lungo i vari tracciati a seconda delle distanze (due per km 12 e tre per km 22) più un ristoro finale comune a tutti.

Il podista dovrà rispettare le regole del codice della strada. Chiusura iscrizioni per i gruppi venerdì 23 aprile alle 20 (Andrea Battaglia – cell. 349.5666337 – Giuseppe Colasanto – cell. 338.7687499. Quota di partecipazione: 2,50 euro per i soci Fiasp – 2.50 euro per i non soci Fiasp – 3.00 euro con riconoscimento per tutti.

Per informazioni: Andrea Battaglia – cell. 349.5666337.

Fonte: Ufficio Stampa Fidas Vicenza

Matteo Crestani Giornalista