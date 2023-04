Malo, Piano delle acque: proseguono gli interventi dello scolo

Interventi scolo acque meteoriche e risoluzione delle relative criticità sul territorio del Comune di Malo

Nell’ambito del Piano delle acque, proseguono gli interventi volti a garantire la sicurezza idraulica e la risoluzione delle problematiche esistenti, come da segnalazioni arrivate direttamente dai cittadini. Gli ultimi interventi dello scolo attuati riguardano via Livergon, via Castello, via Cà Bianca e via F.lli Bandiera.

I lavori

avevano lo scopo di risolvere accumuli e ristagni d’acqua che causavano impraticabilità di spazi pubblici e provocavano il rischio di danni a persone e cose.

Con un investimento di circa 60 mila euro sono state riposizionate caditoie, realizzato marciapiede, ripristinate scarpate-fossi, rifatte pendenze ed asfaltature.

Nello specifico in via F.lli Bandiera

è stato effettuato lo spostamento delle caditoie in centro carreggiata e la risagomatura del manto stradale con nuove pendenze e nuova asfaltatura.

In via Livergon c’è stata la realizzazione nuova caditoia,

la posa tubo di interrato e la risagomatura scarpata con sistemazione fossi. In via Ca’ Bianca la sistemazione delle caditoie con realizzazione di un nuovo marciapiede. Infine in via Castello la sistemazione delle caditoie con realizzazione di un nuovo marciapiede.

A breve inizieranno interventi in via Mazzini, via Masetto e altre zone del territorio comunale.

Immagine di copertina: via Fratelli Bandiera

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Malo