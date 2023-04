Martedì 25 aprile l’amministrazione comunale di Malo celebra il 78esimo anniversario della Liberazione con una serie di iniziative. – Malo: la comunità Maladense celebra la liberazione

Alle 9,30 in piazza Zanini è previsto il raduno e la formazione del corteo che procederà verso il colle di santa libera dove alle 10, nel santuario, verrà officiata una messa in suffragio dei caduti per la liberazione.

Alle 10,45 ci sarà l’alzabandiera, la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti, cui seguiranno gli interventi ufficiali.

A seguire due delegazioni partiranno per la deposizione di una corina ai monumenti ai Caduti di Molina e San Tomio.

Alla cerimonia presenzierà, come da tradizione, la banda cittadina.

Il Comune invita la popolazione ad esporre il tricolore, invito peraltro già raccolto da numerose famiglie.

L’Anpi maladense propone da domenica 23, in sala consiliare, una mostra di immagini e documenti sulla Resistenza con riferimento alla lotta partigiana nell’Altovicentino.

“Oggi dobbiamo ricordare che per i diritti, il benessere e la libertà dei quali godiamo, uomini e donne di tutte lem età e nezionalità sono morti. Spetta a noi difendere queste conquiste tenendole vive nella coscienza e negli atti di ogni giorno”: con queste parole l’amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza a partecipare.

Malo, 20 aprile 2023

Fonte dr.ssa Monica Rita Filippi Responsabile dei Servizi al Cittadino Comune di Malo