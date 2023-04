Ci sono manifestazioni dal grande fascino dove il presente e la fama passata si fondano, permettendo ai partecipanti di entrare in una girandola di emozioni indelebili da portare a casa al termine della gara. – Luciano e Lorena Chivelli vincenti e sorridenti al Rally Costa Smeralda

Il Rally Costa Smeralda Storico, giunto alla sesta edizione, ne è un esempio, riuscendo a coniugare l’illustre passato rallystico con il presente.

Un richiamo forte, che la famiglia Chivelli ha sentito e ha cercato in tutti i modi di essere presente e protagonista nella trasferta sarda valevole per il Campionato Italiano Rally Storici.

Dopo un avvio prudente, finalizzato a prendere il giusto feeling

con i nuovi pneumatici Pirelli, il duo della Fiat 127 ha cominciato a scalare la classifica assoluta dal ventottesimo posto fino al ventiquattresimo, acquisendo un passo gara sempre più performante.

La sfortuna, però, ha colpito la berlinetta italiana del duo friulano a fine della prima giornata di gara di venerdì con la rottura del cambio e relativo olio sulla frizione. Nonostante il notevole handicap meccanico, Luciano e Lorena Chivelli sono riusciti a terminare la tappa.

Grazie ad un’assistenza “eroica”

composta da Ettore, Simone ed Aldo che in trentasei minuti sono riusciti a sostituire il cambio e far prendere solo un minuto di penalità ai portacolori del Rally Club Team Isola Vicentina, Luciano e Lorena Chivelli hanno ingaggiato un incredibile rimonta che li ha visti concludere in ventunesima posizione assoluta oltre alla vittoria di classe ed il sesto posto di raggruppamento 3.

Per il duo friulano, l’assistenza e il Rally Club Team Isola Vicentina la trasferta sarda rimarrà scolpita nella mente per la tenacia con cui si è reagito contro le avversità, ottenendo un risultato insperato e salutato da un bel brindisi.

Data: 19.04.2023

Fonte: Giampaolo Grimaldi – referente stampa Rally Club Team Isola Vicentina