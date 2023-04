Ambiente, Vicenza: il 22 aprile giornata della terra e il 23 di formazione ecologica

Tra gli eventi, in occasione della giornata della terra e formazione ecologica raccolta dei rifiuti nei quartieri, creazione di orti inclusivi, laboratori per bambini e ingressi gratuiti ai musei

Dalla pulizia dei quartieri fino alla creazione di orti inclusivi. Sono gli eventi di sensibilizzazione ambientale previsti sabato 22 e domenica 23 aprile in occasione rispettivamente della Giornata della terra e della quarta domenica di formazione ecologica, durante la quale non ci saranno limitazioni alla circolazione.

Per la Giornata della terra di sabato 22 aprile si terranno due iniziative.

A San Lazzaro e ai Pomari verrà proposta l’ottava edizione della giornata ecologica dall’associazione Noi di San Lazzaro in collaborazione con Agesci, Plastic Free Onlus, Comitato Pomari, Azione Cattolica e Valore Ambiente del Gruppo Agsm Aim. Dalle 15 i volontari puliranno le aree verdi dei quartieri. Dalle 20.30 si terranno due eventi curati da Bizzart e dal Parco delle stagioni.

Parrocchia San Giuseppe

Sarà la prima edizione della giornata ecologica per la parrocchia San Giuseppe che vedrà all’opera, con ritrovo all’oratorio alle 15, i gruppi di catechismo insieme agli scout di Vicenza 1. Fino alle 17.30 saranno ripuliti dai rifiuti abbandonati i vialetti pedonali e i marciapiedi del quartiere, oltre ai parchi di via Adenauer e delle Fornaci.

Per la domenica di formazione ecologica del 23 aprile

l’associazione Alberi Felici costruirà, dalle 9 alle 12 al campo scuola di educazione stradale di via Bellini 41, alcune strutture per la creazione di orti inclusivi accessibili alla persone con disabilità motorie. I volontari realizzeranno con i bancali donati dall’azienda TF di Dueville delle vasche, sollevate da terra e riempite con il terriccio fornito da Beleafing, dove far crescere piante e fiori.

Il Museo naturalistico archeologico

propone il laboratorio didattico “La fantastica vita sotto i nostri piedi!”. A cura di Scatola Cultura, per bambini dai 6 ai 12 anni. Con l’esperto naturalista, verrà analizzata la terra dell’orto del museo valutando insieme la qualità del suolo. E imparando a conoscere gli insetti e gli altri invertebrati presenti sotto terra.

L’attività, gratuita con prenotazione obbligatoria (WhatsApp e sms al 3483832395), si svolgerà in tre turni di circa un’ora, alle 9.30, 10.30 e 11.30.

Per l’intera giornata, l’ingresso al Museo naturalistico archeologico e alle Gallerie di Palazzo Thiene sarà gratuito. L’ingresso è sempre libero anche al Museo del Risorgimento e della Resistenza.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/cmsambiente.php/Domeniche_formazione_ecologica_2023

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza