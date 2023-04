Vicenza for Children: Coralba Scarrico conclude il suo percorso

Coralba Scarrico conclude il suo percorso con Vicenza for Children e si dedica all’impegno politico

Il presidente Alberto Girardi: “La ringraziamo per il tempo dedicato all’associazione e le auguriamo il meglio per la sua nuova avventura politica nel territorio”

La Direttrice Coralba dell’Associazione vicentina Vicenza for Children che raccoglie fondi a vantaggio dei piccoli pazienti in trattamento nei reparti pediatrici e delle loro famiglie cesserà a breve il proprio rapporto di lavoro con Noi. Ci teniamo a sottolineare che la nostra è un’Associazione apolitica ed apartitica – spiega il presidente di Vicenza for Children, Alberto Girardi. – l’associazione, ora ha una propria, forte identità e può camminare liberamente, senza essere legata ad un nome preciso.

Il valore del volontariato è al centro dell’azione quotidiana di Vicenza for Children. “Abbiamo grandi progetti che stiamo portando avanti con determinazione – conclude il presidente Girardi – dalla stanza di monitoraggio video EEG per la Pediatria del San Bortolo, alla gestione del Polo della Famiglia, realizzato in stretta sinergia con l’Ulss 8 Berica, al perseguimento di un livello di qualità sempre più alto nel supporto ai bambini e alle loro famiglie. Tutto ciò, naturalmente, per alleggerire il peso dell’impegno e delle sofferenze di quelle famiglie che a causa di un’improvvisa grave malattia del proprio figlio si trovano costrette a dover affrontare”.

Fonte: Ufficio Stampa MC (Matteo Crestani)

Vicenza, 19 aprile 2023