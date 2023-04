Vicenza: da domani modifica alla disciplina della Ztl in centro storico

Da domani, giovedì 20 aprile, i residenti autorizzati all’interno della zona a traffico limitato (Ztl) potranno utilizzare tutti i varchi, sia in entrata sia in uscita dal centro storico.

La giunta ha approvato, infatti, una modifica alla disciplina dei permessi Ztl per la sola categoria dei “residenti” (cartoncino rosa).

Non sarà necessaria la sostituzione dei permessi cartacei vigenti in quanto la procedura sarà completamente gestita dagli uffici.

“Abbiamo analizzato i flussi di traffico del centro storico – spiega l’amministrazione comunale – e abbiamo deciso di non vincolare nessun residente all’interno della Ztl ad un solo varco in ingresso. Essendo esiguo il numero di mezzi coinvolti dalla modifica della disciplina della Ztl, pari a 1.800, l’impatto ambientale è minimo e va a favorire l’accessibilità al centro storico da parte dei residenti nelle operazioni quotidiane”.

A quattro anni dall’entrata in vigore delle regole per l’accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato, l’amministrazione comunale ha deciso di modificare la disciplina vigente a sostegno della residenzialità nel centro storico, anche in base a quanto previsto dal nuovo piano per la città storica di Vicenza.

La modifica, che riguarda circa 1.800 permessi per residenti, consente di mantenere un equilibrio tra la necessità di controllo dei transiti nella zona a traffico limitato e le esigenze dei residenti del centro storico-monumentale, senza disparità con quanti abitano al di fuori della Ztl.

Restano invariate tutte le altre discipline per il rinnovo e il primo rilascio, tutti le restanti tipologie di permessi, le scadenze e le modalità di cambio targa.

Per informazioni sui permessi Ztl: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42734,69400.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza