Vi-University card, sconti agli eventi per studenti universitari

Vi-University card: ingressi gratuiti ai musei del circuito cittadino

Con la Vi-University card gli studenti universitari possono entrare gratuitamente nei musei e nei monumenti del circuito cittadino e ottenere agevolazioni per partecipare ad eventi culturali e sportivi.

La Vi-University card, realizzata in accordo tra il Comune di Vicenza e la Fondazione Studi Universitari di Vicenza con la collaborazione di numerosi partner, è gratuita, nominativa, con validità di un anno dalla data di emissione e possibilità di rinnovo annuale; può essere richiesta dagli studenti del polo universitario di Vicenza e dagli studenti residenti in città e provincia e iscritti in altre sedi universitarie, italiane o straniere.

“La Vi-University card favorisce la partecipazione degli studenti universitari alla vita della città, offrendo ingressi gratuiti nei musei e tariffe agevolate per gli eventi. Invitiamo gli studenti a ritirare la tessera per usufruire delle numerose opportunità, occasioni che consentiranno di conoscere le realtà associative culturali e sportive del territorio”- commenta l’amministrazione comunale.

L’ultima realtà che ha aderito è il cinema UCI Luxe Palladio, multisala parte del circuito UCI Cinemas (al primo piano del centro commerciale Palladio, sulla Strada Padana verso Padova 60, Vicenza) che, ai possessori della Vi-University card offre l’ingresso ridotto convenzionato a 6,90 euro da lunedì a venerdì (festivi esclusi), fino al 10 marzo 2024. L’offerta è valida su tutta la programmazione 2D e 3D (occhialini esclusi), ad esclusione di anteprime, poltrone VIP e contenuti speciali.

Per ottenere l’agevolazione è necessario presentare all’ingresso la Vi-University Card con il codice a barre valido per l’ingresso ridotto stampato in un pdf che gli studenti dovranno scaricare dal sito dell’Università al https://www.univi.it/sedi-e-servizi/servizi-agli-studenti.html#Vi-University%20Card

Tra gli eventi di prossima programmazione,

la card consente di ottenere ingressi agevolati a 7 euro per i concerti del New Conversations – Vicenza Jazz, “The Other Side, l’altra metà del jazz” (dal 10 al 20 maggio), e per gli appuntamenti del Ciclo di Spettacoli Classici (settembre – ottobre 2023).

Il Teatro Comunale di Vicenza ha previsto un biglietto ridotto a 7 euro per gli spettacoli della stagione artistica 2022/23 che fanno parte dei programmi di prosa, danza, luoghi del contemporaneo-danza, prosa nella sala del Ridotto.

Inoltre la Società del Quartetto e l’Orchestra del Teatro Olimpico offrono la stagione concertistica e sinfonica (ridotto a 7 euro).

Alla Vi-University card aderiscono anche il Cinema Odeon, la Piccionaia al Teatro Astra e Kitchen Teatro Indipendente.

Con la Vi-University card si può ottenere l’ingresso gratuito al Torrione di Porta Castello gestito dalla Fondazione Coppola.

La card,

infine, consente l‘ingresso, una sola volta, nei siti del circuito museale cittadino: Teatro Olimpico, Basilica Palladiana, Museo civico di Palazzo Chiericati, Gallerie di Palazzo Thiene, Museo naturalistico archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Chiesa di Santa Corona, alle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari, Palladio Museum e Museo Diocesano e Museo del Gioiello.

Come richiedere la card

La Vi-University card si richiede online, attraverso la piattaforma Ticketlandia (sezione “Membership”), al link https://www.univi.it/sedi-e-servizi/servizi-agli-studenti.html#Vi-University%20Card

Il ritiro della Vi- University card può essere effettuato a partire da 48 ore dopo la richiesta online, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 presso le segreterie studenti di viale Margherita.

Informazioni: https://www.univi.it/fondazione/vi-university-card-agevolazioni-per-studenti-universitari.html

Come aderire

Le associazioni culturali e sportive che desiderano aderire possono rivolgersi all’Ufficio cultura del Comune di Vicenza, 0444222116, dsammarco@comune.vicenza.it.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza