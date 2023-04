Schio: modifiche alla viabilità per il “Granfondo Why Sport Città di Valdagno”

In occasione della corsa ciclista “Granfondo Why Sport Città di Valdagno” nella giornata di domenica 23 aprile sono previste modifiche della viabilità in alcune strade del territorio comunale.

Nello specifico dalle 9 alle 11 è istituito il divieto di transito in via P. Lioy, via Riva Del Cristo, via Rovereto, via Pietro Maraschin, viale Trento Trieste, via Riva di Magrè, via Pio X, viale Roma, loc. Gavassi, via Chiesa di Monte Magré, via Pianezza e via Molini.

In allegato la relativa ordinanza

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Schio

Credit foto di copertina: https://www.granfondowhysport.it/