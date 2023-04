Il pilota di Crespadoro sarà al via del round di apertura del Campionato Italiano Rally Asfalto e della Coppa Rally ACI Sport, in terza zona, con coefficiente maggiorato. – Rally Due Valli: la prima targata 2023 per Caliaro

Crespadoro (VI), 18 Aprile 2023 – Il prossimo fine settimana si apriranno i sipari di due attesi scenari, ad iniziare dal Campionato Italiano Rally Asfalto e proseguendo con la Coppa Rally ACI Sport di terza zona, ed ai nastri di partenza si presenterà anche Michele Caliaro.

Sarà proprio la serie propedeutica federale il principale obiettivo del pilota di Crespadoro, pronto a sfruttare il calendario ridimensionato, causa annullamento del Bardolino e del Benacus, per cercare di raccogliere punti utili per la rincorsa all’accesso alla finale nazionale.

Tutto pronto quindi per l’imminente Rally Due Valli, in programma per il 21 e 22 di Aprile.

Il portacolori di Rally Team

sarà della partita anche nei successivi Rally della Marca (26 e 27 Maggio) e Rally Città di Bassano (dal 13 al 15 Ottobre), eventi a coefficiente maggiorato.

Ad attenderlo in terra scaligera ci sarà una Skoda Fabia Rally2, messa a disposizione da Delta Rally, da condividere con l’inseparabile Fabio Andrian, impegnato alla sua destra.

“Sono quasi dieci mesi che non salgo su una vettura da rally” – racconta Caliaro – “quindi potete ben immaginare con quale spirito e con quali ambizioni ci approcciamo ad un evento di questa portata. A causa dei pressanti impegni di lavoro non sono riuscito a ritagliarmi del tempo prima, per poter tornare a correre, quindi me la faccio andare bene già così.

Si tratterà di una gara spot ma, nei nostri piani, ci sarebbe anche la partecipazione al Marca ed al Bassano. Essendo che tutte e tre fanno parte della CRZ di terza zona cercheremo di guardare anche alla classifica ed ai punteggi. Abbiamo tanta voglia di tornare in macchina per lottare.”

Strade, quelle del Due Valli, che si sono spesso rivelate amiche di Caliaro, ricordando l’ottavo ed il sesto assoluto firmati rispettivamente nelle edizioni del 2022 e del 2021.

“Sarà il terzo anno consecutivo che affronteremo il Due Valli”

– sottolinea Caliaro – “ma va detto che nelle ultime due abbiamo corso nell’evento riservato alla CRZ mentre qui ci andremo a scontrare contro tutti i protagonisti del CIRA, il secondo campionato italiano su asfalto per importanza. Pensare di ripetere le stesse prestazioni è molto difficile ma daremo il massimo.”

Due le giornate di gara, ad iniziare da un Venerdì che servirà sul piatto la sola speciale spettacolo “Busoni” (2,30 km), antipasto di quella che sarà la vera sfida del Sabato seguente.

Due passaggi in sequenza su “Moruri” (11,26 km), “Marcemigo” (11,19 km) e “Cà del Diaolo” (6,89 km), ai quali si aggiungerà una terza tornata con l’inframezzo della “Marcemigo Sprint” (5,50 km) che completerà un chilometraggio complessivo di poco superiore agli ottantadue.

“Il percorso, come sempre, sarà molto impegnativo” – conclude Caliaro – “e nella nostra classe la qualità non manca di certo. Sarà difficile confrontarsi con gente più allenata ed esperta di noi ma ce la metteremo tutta, puntando ad arrivare al traguardo con un risultato che ci soddisfi.”