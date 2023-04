L’associazione che rappresenta oltre 250 farmacie vicentine ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo – dott.ssa Daniela Giovanetti – Sul tavolo il rinnovo di molte importanti convenzioni per i servizi di prossimità ai cittadini

La dott.ssa Daniela Giovanetti è il nuovo presidente di Federfarma Vicenza, l’associazione di categoria che rappresenta oltre 250 Farmacie vicentine associate: è stata eletta nella giornata di ieri al termine delle elezioni per il rinnovo delle cariche associative.

Ad affiancarla, nel nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione – che unisce oltre il 93% di tutte le farmacie attive nella provincia vicentina – saranno la dott.ssa Lucia Monaco, nel doppio ruolo di vicepresidente e rappresentante delle farmacie rurali; il dott. Mario Cavazza Ceccato (segretario); la dott.ssa Dora Deodato, nuova eletta nel consiglio, nominata tesoriere; insieme ai consiglieri dott. Giovanni Battista Scaroni (presidente uscente), Giambattista Boschetti, Alberto Liviero, Marco Pasin e Stefano Rossi.

«Nell’ultimo triennio –

sottolinea la dott.ssa Daniela Giovanetti commentando la sua nomina – la pandemia ha cambiato profondamente tutto il panorama sanitario e anche quello delle farmacie ha registrato una fortissima evoluzione.

Sulla base di questa esperienza e del valore del contributo che abbiamo portato come farmacie, nei prossimi mesi andremo a discutere il rinnovo di molte convenzioni che regolano l’erogazione di importanti servizi di prossimità ai cittadini: naturalmente la discussione si svolgerà prima di tutto a livello regionale, ma anche a livello provinciale saremo poi impegnati nel gestire il recepimento di quelli che saranno i nuovi accordi stipulati con la Regione Veneto.

L’obiettivo è continuare a valorizzare il concetto di farmacia dei servizi e far sì che le nostre farmacie siano sempre in linea con le nuove esigenze dei cittadini.

E in un contesto più ampio,

fondamentale rimangono anche i rapporti con le altre categorie sanitarie: la pandemia ci ha insegnato quanto sia importante il dialogo e il confronto costruttivo tra tutti i soggetti coinvolti nel sistema sanitario».

Il tutto in uno scenario di grandi cambiamenti anche sul piano manageriale per le farmacie:

«Come Associazione – prosegue la dott.ssa Giovanetti – lavoreremo per rendere sempre più forte la coesione all’interno della nostra categoria, in un momento storico che vede la crescita dei gruppi di farmacie, ma anche un rinnovo delle proprietà e un rimodellamento dei modelli gestionali.

Voglio sottolineare che come Associazione accogliamo e rappresentiamo tutte le farmacie: quelle private, quelle comunali e anche quelle appartenenti a grandi gruppi, la nostra missione è rappresentare le istanze di tutte le farmacie territoriali».

Infine un pensiero

rivolto al presidente uscente Giovanni Battista Scaroni:

«Sono stata eletta con il pieno appoggio del dott. Scaroni, con cui ho collaborato strettamente negli ultimi tre anni: questo è un importante segnale di unità e continuità per la nostra categoria.

Lo ringrazio per il grande contributo che ha portato e per l’impegno speso nel guidare le farmacie vicentine in un triennio che ci ha posto di fronte ad un impegno senza precedenti. Con il suo supporto in qualità di consigliere continueremo sulla strada intrapresa, per affrontare nel modo migliore le prossime sfide che attendono le farmacie vicentine».

Il primo a congratularsi con la dott.ssa Giovanetti per la sua elezione è stato proprio il dott. Giovanni Battista Scaroni: «Auguro alla dott.ssa Giovanetti e al nuovo consiglio eletto buon lavoro.

Sicuramente quello di rappresentare oltre 250 farmacie associate è un compito impegnativo, che per impegni personali non sarei più stato in grado di svolgere con tutta l’attenzione e la dedizione che il ruolo richiede. Un ruolo che sicuramente la dott.ssa Giovanetti saprà svolgere al meglio».

Comunicato stampa n.4 – 19 aprile 2023

Ufficio Stampa Federfarma Vicenza Giovanni Bregant