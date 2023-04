A Vicenza il Club Deal di InnoVì, il primo incubatore italiano al femminile

Club Deal di InnoVì: 11 imprenditrici provenienti da 7 Regioni italiane hanno presentato le loro idee di impresa ad aziende e potenziali investitori

Nuove generazioni di imprenditrici per il primo incubatore italiano al femminile. Oggi, mercoledì 19 aprile, la sala Palladio di Palazzo Bonin Longare, sede di Confindustria Vicenza, ha ospitato il Club Deal di Innovì. Una giornata di presentazioni veloci di quattro minuti l’una. Dove le 11 imprenditrici impegnate nel progetto hanno illustrato le loro idee di impresa ai referenti di aziende e potenziali investitori.

Le protagoniste

sono startupper di realtà a prevalenza femminile, provenienti da sette Regioni d’Italia. InnoVì è l’incubatore realizzato da Comune di Vicenza e Fondazione Emblema, con il sostegno di Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani. E cofinanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Con InnoVì

abbiamo voluto mettere al centro il tema della imprenditoria femminile – ha spiegato l’amministrazione comunale -. E dare un contributo alla crescita e allo sviluppo del tessuto produttivo italiano, non a parole ma con fatti concreti. L’evoluzione delle startup che hanno partecipato al progetto e la possibilità di creare un network con aziende e investitori interessati costituiscono una buona pratica che siamo stati felici di supportare, per rafforzare l’importanza della parità di genere nel mondo del lavoro”.

“InnoVì si è dimostrato un progetto unico nel suo genere,

su tutto il panorama nazionale – ha dichiarato Tommaso Aiello, presidente di Fondazione Emblema –. Le 11 realtà coinvolte, provenienti da Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Sicilia, Puglia e Veneto, hanno avuto la possibilità di inquadrare e gestire meglio il proprio progetto. Mentre il confronto con mentor e formatori e l’inedita possibilità del Club Deal sono stati un’importante opportunità per queste giovani imprenditrici che si sono messe in gioco in prima persona”.

Il progetto InnoVì ha preso il via a novembre e in questi sei mesi il format si è alternato fra attività in presenza, in aula a Vicenza, e online.

Le attività di formazione on e off line, così come l’individuazione delle realtà selezionate, sono stati curati dalla Fondazione Emblema. All’interno del progetto della Borsa della Ricerca, il principale evento di matching tecnologico in Italia che viene promosso dal 2010.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza