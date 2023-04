Valdagno: il 26 aprile la cerimonia inaugurale del Giardino dei Giusti

Mercoledì 26 aprile, alle ore 12.00, presso il parco antistante il cimitero di Valdagno in Viale Regina Margherita, avverrà la cerimonia di inaugurazione del Giardino dei Giusti della Città.

Il Giardino rappresenta il coronamento dell’omonimo progetto di ricerca curato dalle classi 5CE, 5LA, 5SA, 5TA e 5TB del liceo “G.G. Trissino” in sinergia con l’Istituto Storico per la Resistenza e l’Età Contemporanea di Vicenza (ISTREVI), l’I.I.S. “Galileo Galilei” di Arzignano con la collaborazione di Gariwo, la Foresta dei Giusti di Milano, e dell’Associazione “Spostiamo mari e monti” fra lo scorso e il presente anno scolastico. Il progetto del liceo ha subito trovato la partecipazione e il sostegno da parte del Comune.

Il progetto, presentato alla cittadinanza il 27 gennaio scorso,

in occasione del Giorno della Memoria, ha visto allieve e allievi ricostruire le vite di cinque Giusti fra le Nazioni che operarono in provincia di Vicenza fra il 1943 e il 1945.

Persone che non esitarono a mettere a rischio la loro stessa vita pur di proteggere, nascondere e aiutare a fuggire gli ebrei perseguitati dal nazifascismo: si tratta di Torquato Fraccon, che fu tra i promotori di una rete di salvataggio di cui faceva parte anche Gino Soldà, di Rinaldo Arnaldi, di don Michele Carlotto, originario di Castelgomberto ma allora cappellano a Valli del Pasubio, dei coniugi Regina e Giovanni Bettin, padovani ma in contatto con il vicentino.

A queste persone saranno dedicati alcuni dei cedri secolari presenti nell’area antistante il cimitero individuata come sito del Giardino dall’Amministrazione comunale.

Alla Cerimonia interverranno, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Giancarlo Acerbi e della Dirigente Maria Cristina Benetti, il prof. Michele Santuliana, coordinatore del progetto e le studentesse e gli studenti. A loro sarà affidato il momento culminante, con lo scoprimento delle stele dedicate ai Giusti.

Il prof. Santuliana,

promotore del progetto, afferma: «È la conclusione di due anni di ricerca. Sono doppiamente soddisfatto, sia per quanto i ragazzi hanno appreso sia perché ora consegnano il frutto delle loro ricerche alla Città. Il mio grazie va, ancora una volta, al prof. Antonio Spinelli, storico dell’ISTREVI, alla prof. Mariagrazia Lovato, alle colleghe e ai colleghi con cui ho lavorato. Grazie di cuore alla dirigente, prof. Maria Cristina Benetti, alla vicesindaca Anna Tessaro, che hanno sostenuto da subito con entusiasmo il progetto, e a tutta la Giunta valdagnese».

Da parte sua la dirigente dichiara:

«Siamo orgogliosi di poter donare alla Città di Valdagno un progetto che è divenuto occasione per riscoprire una pagina importante della nostra storia. Questo Giardino è il segno che la storia è un patrimonio da conoscere e salvaguardare a partire dal territorio. La memoria dei Giusti inoltre ci mostra che è sempre possibile scegliere la strada del bene: un segno di umanità, coraggio e senso civico. Ringrazio ancora una volta tutti i docenti che hanno portato avanti il progetto».

La vicesindaco Anna Tessaro aggiunge:

«Diamo vita a un luogo importante per la nostra comunità. Un luogo in cui la memoria si trasforma in seme di futuro, pace e fratellanza. Un luogo che assumerà un valore simbolico ancora più profondo perché nasce dallo studio e dalla volontà di ragazzi e ragazze. Un ringraziamento quindi va a loro e al Liceo di Valdagno che, ancora una volta, si conferma parte attiva della vita, della crescita e della proposta culturale della nostra città».

Fonte Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa