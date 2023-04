Buoni i riscontri dalle due gare titolate dello scorso fine settimana per i portacolori del “gatto col casco”. Giuliani e Sora terzi di 1° Raggruppamento al Rally Storico Costa Smeralda, Argenti e Amorosa primi di categoria a San Marino – Scuderia Palladio Historic sul podio al Costa Smeralda

Vicenza, 18 aprile 2023 – Tanta la carne al fuoco nel mese di aprile per la Scuderia Palladio Historic reduce da due appuntamenti sportivi del recente fine settimana e già con lo sguardo in avanti verso i prossimi, in Italia e all’estero.

Dal Rally Storico Costa Smeralda

valevole quale secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, concluso domenica scorsa a Porto Cervo dopo due tappe impegnative, è arrivato un buon esito grazie a Massimo Giuliani e Claudia Sora e la fedele Lancia Fulvia HF 1.3 portata alla vittoria di classe e nuovamente sul terzo gradino del podio di 1° Raggruppamento preceduta solo da vetture ben più performanti; nella generale, hanno colto la diciottesima prestazione assoluta mettendosi in bella evidenza.

Buono anche il risultato ottenuto da Mauro Argenti e Roberta Amorosa al San Marino Revival, quarta gara del Tricolore regolarità classica; il duo bolognese in gara con la Porsche 911 S ha colto la vittoria della propria classe piazzandosi al sedicesimo posto della classifica assoluta.

Archiviata la gara nella Repubblica del Titano,

guardano già al prossimo imminente impegno che li vedrà al volante di un’altra 911 – quest’ultima in versione T – sulle strade del Due Valli Classic che per la prima volta propone la gara di regolarità a media in coda al rally in programma venerdì 21 e sabato 22 aprile.

Altri due gli equipaggi del “gatto col casco” nella gara a media: Stefano Adrogna con Natascia Biancolin su Mazda MX-5 e Daniele Carcereri assieme a Federico Danzi con la Peugeot 205 GTI.

Una presenza biancorossa si conta anche nel rally storico veronese grazie all’Opel Kadett Gt/e che Giody Pellizzari e Mirko Tinazzo porteranno in gara affrontando le sei prove speciali in programma per poco meno di 60 chilometri cronometrati. Partenza ed arrivo a Verona.

In chiusura, una menzione ad un evento che sta diventando un appuntamento fisso nella provincia di Vicenza e al quale non manca mai una nutrita presenza di soci della Scuderia Palladio Historic: l’autoraduno “Sulle strade dei quattro anelli” organizzato da Audi Sport Club Italia al quale erano iscritti una decina di portacolori della scuderia.

