Fascicolo nel CIGT 2023 con la Lamborghini Huracan GT3 Evo di Imperiale Racing – Campionato Italiano Gran Turismo: riparte la stagione 2023 di Giuseppe Fascicolo

18 aprile 2023 – Riparte dal Campionato Italiano Gran Turismo la stagione 2023 di Giuseppe Fascicolo.

Il pilota veneto, archiviata l’esperienza in BMW nella Serie Endurance con il team Ceccato Racing, approda in Emilia presso la Imperiale Racing per affrontare lo stesso campionato ma nella serie Sprint (due gare per ogni round).

“Un’avventura dove tutto è nuovo – commenta Fascicolo – la scuderia, la vettura, la Lamborghini Huracan GT3 Evo, oltre al compagno di squadra che quest’anno sarà Massimo Ciglia, che già conosco di fama e stimo tantissimo. Ci sono molte incognite ma sono pronto e motivato a iniziare la stagione nel migliore dei modi. Sono entusiasta e sono desideroso di scendere in pista per correre”.

I primi chilometri con la nuova Lamborghini

sono stati effettuati in due test e affiorano le prime sensazioni. “La vettura è molto diversa dalla BMW con la quale ho corso negli ultimi tempi – aggiunge il pilota veneto – quindi è normale che abbia bisogno di trovare i riferimenti. Nel team Imperiale Racing ho trovato persone competenti, molto professionali ma allo stesso mi sembra di stare in famiglia”.

Gli obiettivi per la stagione non sono differenti: “Il 2022 si è concluso con il terzo posto e siamo rimasti in lizza per la vittoria fino all’ultimo round – conclude Fascicolo – e quest’anno il target è lo stesso: nonostante i molti cambiamenti puntiamo a vincere, anche se il livello degli avversari resta sempre elevato. Saranno in tanti a pretendere di salire sul gradino più alto alla fine della stagione, ma da parte nostra faremo del nostro meglio”.

Giuseppe Fascicolo porta con sé anni di esperienza nel motorsport,

dal Ferrari Challenge al Trofeo Maserati. Nel 2018 diventa vicecampione europeo GT4 Am, sfiora la vittoria nel CIGT Sprint 2019 e nel CIGT Endurance 2022, laureandosi campione CIGT Endurance GT4 nel 2021.

Nel 2023 sono quattro i round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint: dal 5 al 7 maggio a Misano, dal 23 al 25 giugno a Monza, dal 29 settembre al primo ottobre al Mugello e finale dal 27 al 29 ottobre a Imola.

Fonte Ufficio stampa Giuseppe Fascicolo